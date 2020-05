VUČIĆEV STRUČNJAK O NAJAVI DRUGOG VALA: ‘Toliko puta su pogriješili da ne znam kako ih nije sramota. Virus će nestati!’

Član srpskog stožera uvjeren je da će koronavirus nestati i da neće biti drugog vala na koji upozorava Svjetska zdravstvena organizacija

Član Kriznog stožera u Srbiji i pulmolog prof. dr. Branimir Nestorović, poznat po stavu da je koronavirus umjetno stvoren, procjenjuje da će kraj epidemije koronavirusa u Srbiji doći u razdoblju između 1. i 15. lipnja, a za Telegraf.rs izrazio je svoj skepticizam prema upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da postoji opasnost od drugog vala, u prilog čega navode Kinu i Južnu Koreju.

“Sad sam sigurniji nego ikad da će nestati. Nema drugog vala ni u jednoj zemlji. Češka se otvorila, nema drugog vala. Georgia u Americi, Austrija, Slovenija se otvorila… Gde je drugi val?”, pita se Nestorović.

“Kina nije dobar primer. To su uvezeni slučajevi. Oni su završili epidemiju, pa su im iz Amerike dolazili Kinezi, koji su se u Americi inficirali. Južna Koreja isto tako. Singapur i Australija će uskoro proglasiti kraj epidemije. To je potpuno besmislena priča. U Engleskoj su nedavno znanstvenici s Oxforda rekli da neće stići napraviti cjepivo, jer virus takvom brzinom i nestaje da je neće moći isprobati. Šansa da je naprave već im je sa 80 posto pala na 50 posto”, dodao je.

SZO izgubio kredibilitet?

Prema mišljenju Nestorovića, Svjestska zdravstvena organizacija izgubila je status relevantnog suguvornika na temu. “SZO je toliko puta pogriješio da ne znam kako ih nije sramota govoriti. Na kraju su pohvalili Švedsku, a prvo su preporučili svima da se zaključaju”, kaže te dodaje da je ne uzima za ozbiljno.

Na njihove navode da mnogi virusi nisu iskorijenjeni te da se španjolska gripa vraćala u tri vala, od kojih je drugi bio najsmrtonosniji, kao i da HIV opstaje desetljećima, iako su pronađeni lijekovi “koji omogućavaju život u koegzistenciji s patogenom”, Nestorović odgovara da se ti virusi ne mogu usporediti s koronavirusom.

“To je potpuno druga priča, potpuno druga vrsta virusa. Pošto su svi uzimali model gripe, svi su griješili. Ovo nije gripa, drugačije se ponaša. Virus gripe je stalno tu, malo izmutira, pa se vrati. Virusi kao što su koronavirusi nemaju baš tu sklonost, ni u jednoj od epidemija virus nije preživio godinu dana”, kaže misleći na primjer Sarsa i Mersa.

Povratak virusa potkraj godine

Ipak, čini se da ostavlja mogućnost povratka virusa potkraj godine. “Ako bi bio neki drugi val, on bi mogao biti potkraj studenoga, u prosincu. To je sezona koronavirusa, oni se tada pojavljuju zbog osobina omotača koji je neotporan na visoke temperature, na vlažno vrijeme, UV zrake.

Nestorović smatra da se virus tada ne bi mogao usporediti sa situacijom kakvu smo imali na početku godine. Također, i dalje je pri stavu da visoke temperature, vlažan zrak i UV zrake uništavaju virus, iako među njegovim kolegama ima onih koji tvrde da to nije točno, te da se na taj način samo smanjuje mogućnost prenošenja virusa.

“Preko 30 stupnjeva on praktično gubi infektivnost”, tvrdi i dodaje: “Može ostati prisutan povremeno, ali on više nije infektivan. Mi to sad vidimo. Ovoliki inficirani, nitko nema nikakvu tešku kliničku sliku. Ako postane sezonski, onda neće biti zanimljiv, jer će biti blaža klinička slika. Bit će rizičan za one za koje je bio i dosad, za stare ljude”, zaključuje.

