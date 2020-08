VUČIĆ ŽELI DOBRE ODNOSE S HRVATSKOM, ALI… ‘U proslavu ‘Oluje’ Srbiju se ne može uvući’

Ocijenivši kako je odlazak predstavnika Srba u Hrvatskoj Borisa Miloševića na obljetnicu ‘Oluje’ bila ‘suviše važna stvar’, Vučić je ponovio svoje stajalište da je ta akcija ‘najveće etničko čišćenje na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata’

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da želi dobre odnose s Hrvatskom i pomirenje koje se neće temeljiti na poniženju, ocijenivši kako su Srbi u Hrvatskoj odluku o sudjelovanju u obilježavanju “Oluje” trebali donijeti sa Srbijom, ali da se Srbiju ne može uvući u proslavu “Oluje”.

Žao mi je ako je bilo užasnih napada na Miloševića, nisam ih ja organizirao, ali ako očekuju podršku tom činu – neće je dobiti. Da uvlačite Srbiju u proslavu ‘Oluje’ – u tome nećemo sudjelovati, rekao je Vučić na tiskovnoj konferenciji.

‘U redu je da se mirimo, ali ne pada mi na pamet da to slavimo’

Ocijenivši kako je odlazak predstavnika Srba u Hrvatskoj Borisa Miloševića na obljetnicu “Oluje” bila “suviše važna stvar”, Vučić je ponovio svoje stajalište da je ta akcija “najveće etničko čišćenje na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata”.

“Trudim se da nijednom riječi ne kažem loše o onome i onima koji su odlazili na proslavu – mi smo imali komemorativni skup sa Republikom Srpskom, a oni proslavu dana pobjede u Kninu i odlučili su da nazoče tome”, rekao je Vučić.

On je ocijenio kako je odlazak Borisa Miloševića u Knin doveo do toga da djeluje kako Srbi “nisu jedinstveni” u ocjeni “Oluje” u kojoj je protjerano više od 200.000, a ubijeno ili nestalo više od 2.000 Srba. Nemojte tjerati jednu državu da se suglasi s nečim zato što bi se to nekome negdje svidjelo… U redu je da se mirimo, ali da to slavimo, ne pada mi na kraj pameti. Oni što su slavili, nek objasne narodu što su slavili, rekao je Vučić.

On je poručio i da Miloševićeva odluka da ode u Knin “neće promijeniti” odnos Srbije i Republike Srpske prema Srbima u Hrvatskoj.

‘Položaj Hrvata u Srbiji bolji nego Srba u Hrvatskoj’

Vučić je, na pitanje kako komentira izjavu hrvatskog veleposlanika u Beogradu Hidajeta Biščevića da Srbi u Hrvatskoj imaju veća prava nego Hrvati u Srbiji, ocijenio “logičnim” da veleposlanik tako misli, ali da njegove tvrdnje odudaraju od činjenica. Govoreći o položaju srpske manjine u Hrvatskoj, Biščević je ocijenio kako srpska javnost nije dovoljno upoznata s pravima i stvarnim položajem srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj koji je, po njegovoj ocjeni, bolji od položaja hrvatske manjine u Srbiji.

Vučić je istaknuo da je od 26 dogovorenih točaka, Srbija ispunila 25, Hrvatska nije nijednu, pobrojivši da je srbijanska vlast učinila sve što je hrvatska zajednica tražila za kuću bana Jelačića, riješila imovinske odnose, davala novac i sve što je traženo.

Istaknuvši da se broj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji ne može mjeriti, on je kazao da Srbija sve što čini ne mjeri po broju ljudi, već po tome što želi postići. Srbija, kako je naveo, sada traži model povrata hrvatskog doma u Sremskoj Mitrovici i nudi zakup na 50 godina po cijeni od jednog dinara na mjesečnoj razini. Istaknuo je izgradnju Doma kulture u Tavankutu, te i osnivanje obrazovnog centra u Suboticu, što je u tijeku.

Pobrojao 1014 tekstova protiv njega u Hrvatskoj

Vučić je ustvrdio da je u Srbiji deseterostruko manje incidenata i napada na imovinu i ljude, nasuprot napadima na automobile sa srpskim registarskim oznakama u Hrvatskoj. Spomenuo je i da se dodatno traži otkrivanje biste jednom katoličkom svećeniku, za kojeg postoje tvrdnje da je imao ustašku prošlost, što će se ispitati.

“Kod nas nemate ulice nikoga tko bi imao takav ugled poput Mile Budaka, koji je za Hrvate govorio nešto što je on govorio za Srbe, kao što je “Srbe na vrbe”. Tih ulica u Srbiji nema, a u 17 gradova u Hrvatskoj ima. Siguran sam da će sada poslije proslave “Oluje” sve te ulice ukinuti, kao i spomenik Miri Barešiću, koji je osuđen u Švedskoj za ubojstvo jugoslavenskog veleposlanika“, istaknuo je on. Ocijenio je kako će to “sigurno biti jedan od rezultata”, nakon obilježavanja obljetnice “Oluje”, a ne samo polaganje cvijeća na jednom mjestu gdje su stradali Srbi.

Vučić je ustvrdio kako se protiv njega u Hrvatskoj vodi medijski linč, te da je u Srbiji protiv njega napisano 1.014 tekstova vezanih uz obljetnicu “Oluje”, što će njegovi suradnici analizirati. Predsjednik Srbije drži da takav odnos medija nije slučajan.

“Ako mi kažete da je to slučajno, da nije organizirano – ‘ajte, molim vas”, prokomentirao je srbijanski predsjednik.

