VUČIĆ TO POKUŠAVA SAKRITI, ALI SRBIJA JE ZAPRAVO UMORNA OD RUSIJE: ‘Zagrljaj Kremlja sve ga više guši, ne zna kako će se izvući’

Tijekom prošlotjednog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu, srpski predsjednik Aleksandar Vučić nije imao drugog izbora nego javno hvaliti svoga ruskog dobročinitelja, dok ga je iza zatvorenih vrata uvjeravao da Beogradu dâ bar malo manevarskog prostora u najvažnijem političkom pitanju za Srbiju, a to je Kosovo, piše Maksim Samorukov, kolumnist ruskog analitičkog portala Carnegie.ru u tekstu pod naslovom “Bijeg iz zagrljaja Kremlja: Zašto je Srbija umorna od ruske podrške”.

“Otkako je Kosovo proglasilo neovisnost 2008. godine, srpski lideri sebe su prisiljavali na vrlo težak, ponekad shizofren odnos sa Moskvom, koja sada može staviti veto na bilo kakav mirovni prijedlog za Kosovo, čime bi zapravo potpisala političku smrtnu presudu srpskim liderima”, piše Samorukov.

Rezignirana Zapadom, Srbija se okrenula Moskvi

On ističe kako su prijašnjih godina srpski političari svih boja tražili utjehu u Moskvi, duboko rezignirani time što je Zapad priznao neovisnost Kosova bez ijednog ustupka Srbiji. Da bi biračima pokazali kako neće nijemo trpjeti poniženje zapadnih sila, srpski su lideri razvili odnos s Moskvom pun prijateljstva i divljenja, hvaleći sve povlastice rusko-srpske suradnje. U želji da se predstave kao istinski patrioti, oni nisu razmatrali cijenu ovog prijateljstva na duže staze – smatra Samorukov.

“Godine nekontroliranog hvaljenja rezultirale su skoro religijskim kultom Rusije i Putina u Srbiji. Putin je godinama najpopularniji strani lider u Srbiji, s više od 80 posto podrške, što je nedostižno svim srpskim političarima. Ruski predsjednik gleda u leđa samo pokojnom maršalu Titu kada su u pitanju titule počasnog građanina srpskih gradova”, piše Samorukov.

Moskva drži Vučića u šaci i može ga politički uništiti

Ruski analitičar upozorava da se koristi koje Vučić ima od bliskosti s Putinom i Rusijom mogu pretvoriti u ozbiljna ograničenja.

“Ako se, potaknut izgledima za članstvo Srbije u EU, Vučić usudi bez ruskog odobrenja riješiti kosovsko pitanje, Kremlj će ga lako moći uništiti kao političara. Dovoljno je da Kremlj zauzme stav da će kao iskreni saveznik srpskog naroda, za razliku od prodane domaće elite, nastaviti braniti teritorijalni integritet Srbije odbijanjem priznanja Kosova. Vučić savršeno shvaća taj rizik i stoga je jesenas posjetio Moskvu da bi saznao kako bi Rusija reagirala na mogući sporazum oko Kosova. Moskva nema nikakvog razloga podržati konačno rješenje sukoba jer time ne bi dobila ništa, a mogla bi izgubiti utjecaj u regiji”, piše ruski analitičar.

Ako bi došlo do rasplitanja kosovskog čvora, nestalo bi potrebe za ruskim vetom u Vijeću sigurnosti UN-a pa bi rusko-srpski odnosi bili svedeni samo na naftu plin i povijesne veze.

“Sve je to lijepo, ali i druge istočnoeuropske države imaju to u odnosima s Rusijom i to nije ono što Moskvu čini njihovim ključnim saveznikom”, zaključuje Samorukov.

Vučićev izbor: političko samoubojstvo ili status quo

Samorukov postavlja i pitanje zašto bi Rusija pomogla u rješavanju sukoba oko Kosova kada joj nijedan ishod ne odgovara.

“Vanjskim promatračima rusko pasivno sabotiranje rješenja spora oko Kosova djeluje kao neograničena podrška Srbiji. Uvjeravanja da Rusija nikada neće ostaviti Srbiju na cjedilu i da će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi sačuvala teritorijalni integritet Srbije, djeluju kao geste nepokolebljivog prijateljstva spram Srba. U stvarnosti, srpsko rukovodstvo ne zna kako da se oslobodi te podrške, koja ne ostavlja Beogradu manevarski prostor u pregovorima o Kosovu. Srpski vođe ne smiju djelovati kao manji petrioti od Kremlja. A Kremlj to zna i izdaje priopćenja koja prisiljavaju Srbe da zauzmu beskompromisne stavove”, smatra Samorukov.

Na koncu, Samorukov zaključuje kako Srbija nema što za ponuditi Rusiji po pitanju Kosova, već je to SAD.

“Onaj koji bi nešto trebao ponuditi jest Washington, a ne Vučić. U međuvremenu, Vučić mora izabrati između političkog samoubojstva i održavanja prilično besmislenog, ali relativno prihvatljivog statusa quo jer ne zna kako da se izvuče iz zagrljaja najbližeg saveznika koji prijeti da ga uguši”, zaključuje u svom osvrtu ruski analitičar Samorukov.

