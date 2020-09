VUČIĆ SPREMAN POSJETITI MJESTO STRADANJA HRVATA U SRBIJI: ‘Vjerujemo u ono što je rekao, čekamo sad da se to dogodi’

DSHV svakoga 6. svibnja podsjeća na stradavanje vojvođanskih uglavnom srijemskih Hrvata, kada je 1992. počeo njihov progon

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov pozitivno je u utorak ocijenio spremnost Aleksandra Vučića da posjeti mjesto stradanja Hrvata u Srbiji i oda im počast.

„Vjerujemo predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću glede onoga što je rekao. I čekamo da se to dogodi negdje u Srijemu. Radi nevinih žrtava, pomirenja i budućnosti hrvatskosrpskih odnosa“, naveo je Žigmanov u izjavi medijima na hrvatskom u Vojvodini.

Ne možemo zaboraviti nevine žrtve građana hrvatske pripadnosti s teritorija Srijema 90–tih godina, istaknuo je, i dodao da bi Vučićeva gesta mogla „biti dobar početak da se uspostavi stalna praksa, i da se sjećanje na te nevine žrtve počne trajno njegovati“.

Zatomljeno suočavanje

Žigmanov je rekao da je suočavanje s prošlošću u Srbiji dugo zatomljeno, „relativno dugo se o tome ne govori, ili smo pak bili svjedoci politika nijekanja“.

On je podsjetio kako su u Hrvatskoj na djelu značajni pomirbeni procesi te da je „vjerojatno na valu toga osnažena onda i spremnost predsjednika Vučića da na naš zahtjev, zamolbu, naša nastojanja odgovori pozitivno“.

„DSHV se kontinuirano od samih početaka protivi dosadašnjoj politici prešućivanja. Kada su u pitanju sjećanja na nevine žrtve, prvenstveno u Srijemu, inzistira da se načine spomen obilježja, i da se javnim gestama oda priznanje stradalima“, istaknuo je Žigmanov.

‘Nemam problem s tim, ali…’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da nema nikakav problem s tim da posjeti mjesto stradanja Hrvata, ali da ne može slaviti “progon Srba u operaciji Oluji”.

“Nemam nikakav problem s tim da položim cvijet na bilo koje mjesto gdje su ubijeni Hrvati i to ću vrlo rado učiniti, jer je to civilizacijsko postignuće i normalno ponašanje. Ali, da se radujem progonu Srba s njihovih ognjišta, to ne mogu”, kazao je Vučić.

DSHV svakoga 6. svibnja podsjeća na stradavanje vojvođanskih uglavnom srijemskih Hrvata, kada je 1992. počeo njihov progon.

Ova stranka i neke nevladine udruge navode kako je u Vojvodini 1990-ih ubijeno 25 osoba te da ju je moralo napustiti između 35 i 40 tisuća Hrvata. Od izbjeglih se do danas gotovo nitko nije vratio u rodni kraj.

U ovogodišnjem priopćenju DSHV-a napisano je da „pravosudna tijela u Republici Srbiji do sada nisu pokretala sudske postupke za počinjene zločine na području Vojvodine iz tog vremena: ne postoji niti jedno javno obilježje za žrtve, a nema ni prigodnog memoriranja. Ovi se zločini, naime, sustavnim politikama prešućuju, na što ne smijemo pristati“.