VUČIĆ SE UZRUJAO ZBOG SNIMKE IZ BIJELE KUĆE I PODRUGLJIVOG KOMENARA DIPLOMATA: ‘To govore oni koji znaju kakvi su neradnici’

Nakon što je švedski diplomat Carl Bildt objavio na društvenim mrežama snimku potpisivanja sporazuma Srbije i Kosova u Bijeloj kući u Washingtonu, oglasio se i prozvani srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Njegov iznenađeni pogled u papire dok predsjednik Donald Trump najavljuje da će Srbija preseliti svoje veleposlanstvo u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem, Bildt je prokomentirao rečenicom: “Ovo je trenutak u kojem je Vučić saznao da će svoju ambasadu preseliti u Jeruzalem.” Sugerirao je, naime, da Vučić nije imao pojma što potpisuje.

DAČIĆ: ‘Vučić je u Washingtonu na stol dobio papir s točkom o priznanju Kosova. Brutalno je to odbio’

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT

