VUČIĆ RAZOČARAN ISHODOM IZBORA U SAD-U: ‘Čestitat ću Bidenu, ali za Srbiju bi bilo bolje da je pobijedio Trump. Evo zašto…’

Srbijanski predsjednik podsjetio je na činjenicu da je Joe Biden podržavao bombardiranje Srbije 1999. godine

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u subotu navečer da će čestitati izabranom američkom predsjedniku Joeu Bidenu, ali smatra da bi za Srbiju bilo bolje da je pobijedio Donald Trump.

Mislim da bi za Srbiju, zbog politike prema Kosovu, bilo bolje da je Trump pobijedio, rekao je Vučić novinarima tijekom posjeta gradilištu covid bolnice u predgrađu Beograda, podsjetivši da je Biden “podržavao bombardiranje Srbije 1999. godine”.

TRUMPOVA PONUDA VUČIĆU: ‘Priznaj Kosovo, a ja ću ti onda dovesti najveće svjetske kompanije’

Kaže da Bidena poznaje bolje nego Trumpa

“Nikada o Bidenu nijednu ružnu riječ nisam rekao, a poznajem ga bolje nego Trumpa. Vidio sam se s njim četiri ili pet puta, s Trumpom jedva dva puta. Rekao sam i mislim i večeras da je za Srbiju bilo bolje da je Trump pobijedio”, rekao je Vučić.

Najavio je da će čestitati Bidenu i nastojati imati s njim što bolju suradnju.

“Hoćete me natjerati da se večeras ulizujem i uvlačim Bidenu? Neću. Čestitat ću – i to je to, ali neću govoriti loše o Bidenu, trudit ću se da imamo što bolju suradnju. Zahvalit ću se Trumpu za sve što je učinio za Srbiju”, rekao je Vučić.

I VUČIĆ SE HVALI SRDAČNIM SUSRETOM S TRUMPOM: ‘Rekao mi je da ličim na košarkaša i da će posjetiti Srbiju’

I Dačić je molio Boga da pobijedi Trump

Slična stajališta srbijanskih dužnosnika mogla su se čuti i tijekom kampanje i procesa glasanja na američkim predsjedničkim izborima, a provladini mediji u Beogradu su manje više otvoreno bili uz Trumpa.

“Za nas će biti lakše i da se politika sadašnje administracije SAD-a nastavi”, ocijenio je tijekom kampanje novoizabrani predsjednik Skupštine Srbije i donedavni ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.

Dačić je, komentirajući američke izbore u kontekstu rješavanja kosovskog pitanja, rekao da je “došlo do popravljanja položaja Srbije u pogledu Kosova”.

“Ja bih se kladio na Bidena jer ima veće šanse, ali molim Boga da pobijedi Trump. Ali, tko god pobijedi, snaći ćemo se”, rekao je Dačić ranije ovog tjedna u iščekivanju rezultata američkih predsjedničkih izbora.

TRUMP SE HVALI POMIRENJEM SRBIJE I KOSOVA: ‘Bore se već 400 godina, a nakon 20 minuta u Ovalnom uredu su se grlili i ljubili’