VUČIĆ POSTAO STRUČNJAK ZA IZBORE U HRVATSKOJ: ‘Škori su falila tri dana kampanje da uđe u treći krug’

Vučić kaže da nije slučajno što su ankete Miroslavu Škori davale manje glasova nego što je osvojio: ‘Smijao sam se tome. Spustili su Škoru na 19 posto, a on je dobio 24-25 posto. To nije greška, jer takva razlika u istraživanju ne može biti greška’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas navečer da će tko god postane novi predsjednik Hrvatske morati u budućnosti graditi bolje odnose sa Srbijom, ali izbjegao je prognozirati pobjednika jer bi tako “pomogao onom drugom”. U intervjuu za TV 02 Vučić je ocijenio da je kandidatu desnice Miroslavu Škori “nedostajalo tri dana kampanje” da uđe u drugi krug i postane predsjednik Hrvatske jer je „pokazivao više emocija od svojih protukandidata“.

U prognozama i predizbornim istraživanjima Škori su davali mnogo manje glasova nego što je osvojio, rekao je Vučić koji smatra da to „ne može biti greška”. „Smijao sam se tome. Spustili su Škoru na 19 posto, a on je dobio 24-25 postotaka. To nije greška, jer takva razlika u istraživanju ne može biti greška“, naglasio je Vučić.

„Škoro nije u pravom trenutku krenuo u finiš kampanje. Da je ranije krenuo – postao bi predsjednik. To za nas ne bi bila sjajna vijest“, smatra Vučić.

I ALEKSANDAR VUČIĆ JE GLEDAO SUČELJAVANJE: ‘Vrag mi nije dao mira. Mogao bih vam reći koga vidim kao pobjednika…’

ZNATE LI ZA KOLIKO GLASOVA JE MIROSLAV ŠKORO OSTAO ‘KRATAK’? Ne čudi nervoza HDZ-ovaca, jer ovo je bilo za dlaku…

Suradnja s Hrvatskom

Izbjegao je odgovoriti na pitanje tko je od dvoje kandidata kvalificiranih za drugi krug prihvatljiviji za Srbiju. “Što god bih rekao pomogao bih onom drugom – rekli bi: Vučić navija, a onda bi im to bila jedina tema”, rekao je. „Naš posao je da surađujemo sa Hrvatskom“, poručio je Vučić i ocijenio da će se srpsko-hrvatski odnosi “morati popravljati, što god mi mislili jedni o drugima”.

Objasnio je da izbjegava reagirati na zbivanja i poruke iz Hrvatske kako ne bi narušio položaj Srba u Hrvatskoj. “Mi šutimo, nerijetko – jer imate 184.000, uvjeren sam i više od 200.000 Srba trenutno u Hrvatskoj – i bilo bi strašno neodgovorno da pogrešnim reagiranjem dovedemo njihov položaj u pitanje”, kazao je Vučić.

VUČIĆ JE HIT NA INTERNETU: Snimio ulizivački video Xiju Jinpingu pa progovorio kineski; Srbi oduševljeni: ‘Vi ste kralj!’