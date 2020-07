VUČIĆ: ‘Posljedice zbog nemira ćemo tek vidjeti, a neki u Hrvatskoj svakome tko na uspješan način vodi Srbiju, žele propast’

‘Ako netko hoće ubijati svoj narod i poziva na to, neka. Mi normalni i civilizirani ljudi to nećemo’, komentirao je Vučić

Aleksandar Vučić rekao je da je danas “najgori dan od početka korone” te da će se posljedice demonstracija zadnjih dana tek vidjeti, javlja Blic.

“Ljudi, dajte da sačuvamo zdravlje, nitko neće uzeti vlast na silu. Ako mislite da ćete dovesti tajkuna jednog ili drugog na vlast, nećete. Osim što ćemo pokazati koliko smo nevjerojatno neodgovorni i koliko se neozbiljno ponašamo”, poručio je Vučić.

Istaknuo je kako nitko ne treba misliti da su njemu prosvjedi problem, ali dodaje kako mu navodno smeta samo činjenica da se događaju u vrijeme kada i epidemija koronavirusa.

“Od 2014. godine svaki dan imam prosvjede ispred Predsjedništva, na ulicama od 2017., a onda od 2018. godine još godinu i pol. Nikada nije bilo problema, a ljudi nisu vidjeli policiju dok nisu probali upasti u Skupštinu”, pravda se Vučić.

“Nitko neće na silu preuzeti vlast, ona se osvaja na izborima. Možete protestirati do mile volje, ali kada prođe epidemija. Kako to ne razumijete”, kazao je predsjednik Srbije.

Na pitanja novinara u Parizu, ponovio je da sinoć nije bilo upada u Skupštinu Srbije i napada na policiju, zbog čega “nije bilo potrebe za policijom”.

Na konstataciju pojedinih medija da su sinoć i u Grčkoj održani prosvjedi, “na kojima je policija bila možda i brutalnija, a da nije bilo komentara”, Vučić je rekao da je “tako svugdje u svijetu, osim u Srbiji”.

“Tko je kriv za broj zaraženih? Govorili su o izborima, a nijedan skup nismo održali. Sinoć je bilo 4000 ljudi na ulicama, što je 50.000 novozaraženih, to je zato što ti ljudi idu svojim kućama i tamo zaraze svoje ukućane”, smatra Vučić.

Rekao je i da je tri dana zaredom bilo 4000, 3000 i 1500 ljudi na ulicama, istaknuvši da je to “zastrašujuće neodgovorno i neozbiljno”.

“Ako netko hoće ubijati svoj narod i poziva na to, neka. Mi normalni i civilizirani ljudi to nećemo. Mi da idemo ubijati one koji sjede i ne poduzimaju ništa protiv države i njenih institucija – e, nećemo”, navodi.

U osvrtu na Hrvatsku, Vučić je rekao da “svakome tko na uspješan način vodi Srbiju, neki u Hrvatskoj žele propast”.

“Svakome tko na uspješan način vodi Srbiju, oni će željeti propast. Kako je vojska odbila poslušnost…? To su izmišljotine o upotrebi 63. ili 72. padobranske brigade. Nikada ih nećemo upotrijebiti u bilo kakvim unutrašnjim nemirima, niti je to bilo kome padalo na pamet”, rekao je Vučić.

Kako je kazao, “neka se oni raduju”, dodavši da je zadovoljan kada se u Hrvatskoj raduju i kada vjeruju u srpsku nesreću, jer mu je onda, kaže, jasno da imaju puno problema sa snagom Srbije i da ne mogu podnijeti uspjehe Srbije koji su veći od njihovih.