VUČIĆ ODGOVORIO NA BIJES HRVATA ZBOG SPOMEN PLOČE BRATIĆU: ‘Pa što, Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku’

Srbijanski je predsjednik odbacio kritike zbog postavljanja spomen ploče Mladenu Bratiću, zapovjedniku napada na Vukovar time što mnogi gradovi u Hrvatskoj imaju ulice Mile Budaka

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je u Ženevi rekao da Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku, komentirajući podizanje spomen ploče u Novom Sadu generalu bivše JNA Mladenu Bratiću koji je zapovijedao napadom na Vukovar. Otkrivanje te spomen ploče zapovjedniku napada postrojbi bivše JNA na Vukovar u Hrvatskoj je, ali i civilnom sektoru Srbije, ocijenjeno “neprihvatljivim i neshvatljivim” te “ruganjem žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina”.

“Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka”, rekao je Vučić.

Osuda Plenkovića i Grlića Radmana

Premijer Andrej Plenković mu je odgovorio da će Hrvatska zbog otkrivanja ploče Bratiću uputiti prosvjednu notu Srbiji. Ranije je potez Srbije osudio hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

“Otkrivanje spomen ploče ratnom zločincu sigurno ne pridonosi stabilizaciji i dobrosusjedskim odnosima. Nama je neprihvatljiv i neshvatljiv taj smjer u vanjskoj politici kojim Srbija ide”, rekao je Grlić Radman novinarima u Rijeci.

Ruganje žrtvama

Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina opisala je otkrivanje spomen ploče kao „ruganje žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina“, prenio je u četvrtak novosadski portal “021.rs”. Kako se navodi u njihovu priopćenju, “Bratić je zapovijedao napadom na Vukovar i razaranjem tog grada, što je bila jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj povijesti ratovanja, koja je ostavila neizbrisivu ljagu na obrazu glavnog grada Vojvodine”.