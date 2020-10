VUČIĆ: ‘Potpisali smo s SAD-om i Nijemcima, cjepivo stiže do Nove godine. Kupit ćemo koliko god treba, cijena nije bitna’

‘Potpisali smo predugovor s Pfizerom, to rade SAD zajedno s Nijemcima. Minimalne količine bi trebale stići do Nove godine, a onda do kraja ožujka još 350.000 doza’, kazao je srbijanski predsjednik

U Srbiji je danas zabilježen rekordan broj novozaraženih koronavirusom – do podneva bilo ih je 1.195, a predsjednik Aleksandar Vučić održao je sastanak s ravnateljima covid-bolnica.

Nakon sastanka Vučič je izjavio da će država oštro kažnjavati sve koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera, ali da zasad neće biti uvođenja novih mjera pa tako ni policijskog sata, javlja portal 021. “Drugi izbor nemamo. Mi ne možemo zatvoriti našu ekonomiju, ne možemo zatvoriti život. Ali ono što je minimalno, to se mora poštivati”, poručio je Vučić.

Predugovor s Pfizerom, a pregovaraju i s Kinom i Rusijom

Usto je najavio da je Srbija potpisala predugovor za nabavu 350 tisuća doza cjepiva farmaceutske tvrtke Pfizer te da se pregovara i s Kinom i Rusijom o njihovim cjepivima.

“Mi smo potpisali predugovor s Pfizerom, to rade SAD zajedno s Nijemcima. Minimalne količine bi trebale stići do Nove godine, a onda do kraja ožujka još 350.000 doza. Razgovaramo i s Rusima i Kinezima, ali njihova cjepiva nisu registrirana”, kazao je Vučić.

Najavio je da će prvo biti cijepljeni zdravstveni radnici, vojska, policija te ugrožene kategorije stanovništva.

“Kupit ćemo, nebitno koliko košta, ali cjepivo će biti besplatno za sve građane”, naglasio je Vučić.