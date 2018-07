VUČIĆ O SLAVLJU SREBRA U HRVATSKOJ: ‘Nije novost što slave uz ustaške pjesme. I opet će, što se čudite’

‘Ako ima neka novost onda me to pitajte, a to je sve po starom, i sve uobičajeno. Mislite da sljedeći put neće biti? I sljedeći put će biti iste te pjesme’, kazao je Vučić o slavlju Srbiji.

“Nije novost što su Hrvati vicešampionsku titulu na Svjetskom prvenstvu u nogometu slavili uz ustaške pesme”, riječi su kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao proslavu dolaska hrvatskih viceprvaka u svjetskom nogometu dodajući kako to “začudi uvijek one koji se prave da ih to začudi”.

Još jednom je podsjetio da on nije navijao za Hrvatsku, ali je i dodao kako na račun slavlja neće izgovoriti ni jednu ružnu riječ jer su “nam potrebni dobri i bolji odnosi u budućnosti”.

No, istaknuo je potom da su se, kako je kazao, ustaške pjesme pjevale i poslije prve utakmice na prvenstvu kada je i reagirao pitavši “”kako mislite da predsjednik Srbije navija za onoga tko pjeva pjesmu koja počinje “za dom spremni, uskilikom, uzvikom, a u kojoj se kaže ‘bando srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša kazna i u Srbiji”.

‘Teško mi je brinuti da Srbi budu slobodniji u Hrvatskoj’

“A sada me baš tjerati da navijam za nekog i da se iščuđavam što su pjevali ustaške pesme… Ako ima neka novost onda me to pitajte, a to je sve po starom, i sve uobičajeno. Mislite da sljedeći put neće biti? I sljedeći put će biti iste te pjesme. I to kako ide geni kameni ”nije dobra 45.” i tako dalje “raselili nas diljem svijeta’, rekao je Vučić dodavši kako je za njega 45. godina oslobođenja od nacizma.

“Moje je da vodimo dobru politiku s Hrvatima, da imamo dobre i sve bolje odnose, imat ćemo sve bolje odnose, moje je da brinem o hrvatskoj manjini u Srbiji, moje je da brinem o srpskom življu i da nešto, ako mogu, učinim da se oni osećaju slobodnije i sigurnije u Hrvatskoj, iako je to teško”, zaključio je Vučić, a prenio Telegraf.