VUČIĆ O RUKOMETNOM SKANDALU: ‘Otkazivanje utakmice je bila jedina moguća odluka, mi Kosovo ne priznajemo’

Europska rukometna federacija (EHF) isključila je u petak žensku juniorsku reprezentaciju Srbije s kvalifikacijskog turnira u Beogradu nakon što je srbijanski ministar policije Nebojša Stefanović zabranio odigravanje utakmice Srbije i Kosova, objašnjavajući tu odluku sigurnosnim razlozima.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u petak navečer iz Bruxellesa da je otkazivanje utakmice rukometnih juniorskih reprezentacija Srbije i Kosova bila jedina moguća odluka.

‘Utakmica je otkazana opravdano, mi Kosovo ne priznajemo’

Vučić je poručio iz Bruxellesa kako je otkazivanje utakmice bila “jedina mogućna odluka”. “Kako da vam objasnim zašto nisam dozvolio, pa evo jednostavno! Kako bi objasnili narodu u Ukrajini da ne mogu igrati u Donbasu? Kako ćemo objasniti građanima Srbije da Ukrajina neće igrati utakmicu u Kijevu protiv Kosova, a Srbija će igrati u Beogradu ili Kragujevcu? Objasnite mi tu matematiku po kojoj ćemo mi to nekome objasni”, rekao je Vučić, ocjenivši pitanje “nadrealnim”. “Da li ćemo nekad negdje u inozemstvu morati igrati neku utakmicu, jer će biti veća šteta… Ali, da ovde na teritoriju Srbije priznajemo neovisnost Kosova – ne znam kako to mislite da izvedemo. To je bila jedina moguća odluka”, naglasio je Vučić.



‘No himna, no party’

Nakon odluke EHF da diskvalificirala rukometašice Srbije s kvalifikacijskog turnira u Beograd u petak navečer je napadnuto sjedište Rukometnog saveza Srbije u Beogradu (RSS), a na prostorijama je nacrtana albanska zastava i ispisana poruka “No himna, no party”, objavio je portal B92. “Zbog otkazivanja utakmice i nemogućnosti Srbije da odigra utakmicu, EHF je odlučio da se srpski tim isključi iz daljeg takmičenja na turniru. Na osnovu informacija, ostali mečevi Norveške, Slovačke i Kosova igrat će se po rasporedu”, objavljeno je na internetskoj stranici EHF.

Turnir juniorki za Svjetsko rukometno prvenstvo prethodno je planiran u Kragujevcu, uz odluku da se ne ističu nacionalna obilježja i ne intoniraju himne, ali je turnir iz sigurnosnih razloga premješten u Kovilovo kod Beograda, a odlukom EHF-s utakmice su trebale biti bez publike i medija. U Kovilovu su se potom počeli okupljati srpski navijači pa je policija potuno zapriječila sve prilaze tom naselju, nakon čega je ministar Stefanović popodne priopćio da utakmica neće biti igrana iako ju je moguće organizirati, ali bi to imalo svoju cijenu.