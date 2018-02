VUČIĆ O OBJAVI MATE RIMCA I VELIKOJ NJEMAČKOJ INVESTICIJI U SRBIJI : ‘Ne smijem puno govoriti, ali da, zaposlit će tisuće ljudi…’

U Srbiji je jučer veliku pozornost izazvala izjava vlasnika tvrtke “Rimac automobili” Mate Rimca o odluci jedne velike njemačke tvrtke

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je u srijedu ujutro izrazio spremnost Srbije da nađe kompromisno rješenje s Kosovom, a rješavanje kosovskog problema usporedio s partijom šaha u kojoj Beograd “igra bez dame i topa”.

“Mi igramo partiju šaha bez dame i topa i pokušavamo izvući pat. Da našeg kralja satjeramo u kut, a da nam njihovi pješaci ne dopuste da se pomaknemo i izvučemo remi”, rekao je Vučić gostujući jutros u programu RTS-a poslije povratka iz Berlina, gdje se jučer sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Vučić je rekao kako je kancelarka Merkel saslušala šta je imao za reći o rješavanju kosovskog pitanja, no istaknuo je da ne misli da vrijeme radi za Srbiju. “Mogu ja ustati od ploče, ali zamrznuta pozicija nam neće vratiti ni damu ni topa”, rekao je Vučić.



Kibiceri samo čekaju

Komentirajući najave diplomatske ofenzive Prištine kako bi se preostalih pet članica EU uvjerilo da trebaju priznati neovisnost Kosova, Vučić kaže da je to “smiješno” i da su to “sve njihove interne igre”. On je najavio da će se u četvrtak u Sofiji sastati s predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom, šeficom eurodiplomacije Federicom Mogherini i kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem.

“Sastat ću se sa svima njima sutra u Sofiji, razgovarat ćemo. Za ono što mi radimo ovdje u Srbiji potrebna je velika snaga i potrebna je hrabrost, zato što svi ‘kibiceri’ odozgo samo čekaju kada će vas pljunuti”, kazao je Vučić.

Srbijanski predsjednik istodobno ne vidi da su dužnosnici u Prištine pokazali posvećenost u potrazi za kompromisnim rješenjem. “Što se tiče Prištine, ja ne vidim ni njihovu snagu ni posvećenost njihovu, ali se nadam da će toga biti u budućnosti. Nije ovo pitanje od jednog dana ili od dva mjeseca i ništa se neće riješiti ni za dan ni za mjesec ni za dva”, rekao je Vučić ocijenivši da je riječ o “velikom procesu” u kojem Srbija mora razmišljati o sebi, vidjeti šta je realno i može li se do toga doći ili ne.

Vučić je poslije jučerašnjih razgovora s Angelom Merkel u sinoćnjem intervjuu iz Berlina za kanal TV Prva rekao da će Srbija, ako Beograd i Priština do 2019. potpišu “pravno obvezujući sporazum”, dobiti sva jamstva za ulazak u Europsku uniju do 2025. godine.

On je potvrdio da je o tom sporazumu razgovarao s njemačkom kancelarkom, ali da na papiru još nema ništa. “Ukoliko potpišemo taj sporazum, dobit ćemo sva jamstva, a jamstva koja dobijamo u Berlinu su jamstva u koja najviše vjerujem”, rekao je Vučić.

U Srbiju stiže “velika i važna” investicija iz Njemačke

Sumirajući posjet i razgovore Berlinu, srbijanski predsjednik najavio je još jednu “veliku i važnu investiciju” iz Njemačke u regiji središnje Srbije, ali da će “o dolasku jedne velike njemačke kompanije” govoriti “kada to bude potpuno jasno”.

Na pitanje da li je riječ o jednoj velikoj auto-kompaniji on je odgovorio: “Ne smijem govoriti. Šutim jer je to dogovor sa investitorom. Kada sve dogovore i završe ja ću onda izaći i reći.”

Vučić je dodao i da će sa radošću priopćiti vijest kada to bude potpuno jasno. Rekao je još i da je to kompanija koja će biti spas za cijelu regiju i predstavljati veliku budućnost, precizirajući da se radi o investiciji u jedno mjesto u središnjoj Srbiji. Na pitanje da kaže makar otprilike kada bi ta velika investicija mogla krenuti, on je rekao da to ne ovisi o njima, nego o investitoru.

“Vjerujem uskoro, urađene su sve pripremne radnje. Reći ću vam samo, broj ljudi koji će biti zaposleni veći je od broja ljudi u RTB Bor i Željezari, neka vam bude jasno kolika je to investicija”, istaknuo je Vučić.

U Srbiji je jučer veliku pozornost izazvala izjava vlasnika tvrtke “Rimac automobili” Mate Rimca o odluci jedne velike njemačke tvrtke, koja “ima prihode gotovo na razini hrvatskog BDP-a”, da svoj proizvodni pogon za električne pogonske sustave gradi u Srbiji te da je Srbija izabrana između 15 država.

“Tamo će proizvoditi stotine tisuća pogonskih sustava za električne automobile – sustavi koji će pogoniti mnoge europske premium automobile. Uz to su, zbog proaktivnosti srpske vlade dogovorili još jedan veliki projekt, no nije na meni da objavljujem o čemu se radi. Žao mi je što nisam znao ranije za to – jer bi pogurao da se Hrvatska uzme u obzir”, citirali su srbijanski mediji objavu Mate Rimca na svojoj Facebook stranici.