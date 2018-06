VUČIĆ O EUROPSKOM PUTU SRBIJE: ‘Nikoga neću ni za što moliti, znamo što nam je činiti i što trebamo poboljšati’

Vučić je izbjegao izravan odgovor na pitanje mogu li ustupci dosegnuti do točke da Beograd prizna neovisnost Kosova. “Ne želim komentirati tu temu” i to bi “narušilo” pregovaračku poziciju Beograda, rekao je pa dodao “Ali, spremni smo razgovarati o svemu što nas može dovesti do kompromisnog rješenja”.

Srbija na putu eurointegracija mora odraditi svoj dio posla i zna da treba poboljšati vladavinu prava i slobodu izražavanja, ali ne želi nikoga ni za što moliti, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić za francuski list ocijenivši da će se Beograd u pregovorima s Kosovom tek naći pred najtežim izazovima.

‘Moramo napredovati zbog sebe’

“Moj pristup se razlikuje od pristupa premijera Albanije Edija Rame. Ne želim ništa da molim. Mi moramo raditi svoj dio posla, moramo napredovati zbog sebe”, rekao je Vučić u intervjuu za francuski “Le Monde” čije izvatke prenose beogradski mediji. Ekonomski napredak Srbije pozdravila je i Europska komisija, istkanuo je i dodao da u Beogradu točno znaju što ih očekuje. “Znamo što treba poboljšati: vladavinu prava i slobodu izražavanja”, rekao je Vučić i poručio da je Srbiji potrebno više stranih ulaganja. Komentirajući poruku francuskog predsjednika Emanuela Macrona s nedavnog summita u Sofiji da su EU potrebne reforme prije nego li primi nove članice, Vučić je je ohrabrujućim nazvao ono što je čuo od Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel.

“Naravno, nitko nije toliki entuzijast koliko bismo mi to željeli na Balkanu. To je realnost. Francuski predsjednik mi je izgledao pozitivno, iako je govorio o potrebi da se ojača EU prije razmatranja prijema novih članica. On je pravi lider upravo zato što je u stanju da kaže teške stvari”, ocijenio je Vučić. Srbijanski šef države je za pariški “Le Monde” rekao da Beograd u odnosu s Prištinom “najteže tek čeka”, te da za Balkan sve postaje moguće ako se postigne mir. “Upravo to me opsjeda, a ne ono što misle drugi, Europljani”, izjavio je Vučić i poručio da će na kraju “svi morati napraviti ustupke”.

‘Spremni smo razgovarati o svemu što nas može dovesti do kompromisa’

Vučić je izbjegao izravan odgovor na pitanje mogu li ustupci dosegnuti do točke da Beograd prizna neovisnost Kosova. “Ne želim komentirati tu temu” i to bi “narušilo” pregovaračku poziciju Beograda, rekao je pa dodao “Ali, spremni smo razgovarati o svemu što nas može dovesti do kompromisnog rješenja”. “Mnogi ljudi u mojoj zemlji, čak većina mojih sunarodnjaka, više vole da taj konflikt ostane zamrznut. Oni čekaju da neko čudo stigne iz Rusije, Kine, Indije… Nikada nisam ohrabrivao takva stajališta”, citiraju beogradski mediji Vučićeve ocjene u izvacima iz intervjua francuskom dnevniku.

“Riječ je o sudbini stotina tisuća ljudi, o stoljetnom teritorijalnom sukobu. To je ključno, ako to pitanje ne bude riješeno, Srbija neće imati budućnost”, rekao je Vučić u intervjuu koji je u pariškom “Le Mondeu” objavljen pod naslovom: “Kosovo: Srpski predsjednik spreman razgovarati o svemu”.