Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer se vratio iz dvodnevnog posjeta Hrvatskoj gdje je boravio u prilično napetoj atmosferi, a to je komentirao u dnevniku javne televizije RTS

ANALIZA VUČIĆEVOG POSJETA: ‘Od ratne odštete neće biti ništa, ali Hrvatska bi možda mogla slijediti američki primjer iz Drugog svj. rata’.

Vučić je ponovio kako je između Hrvatske i Srbije potreban dijalog te poručio kako Srbija u budućnosti neće biti slabija te da je njena snaga u tome što drži do svojih riječi i uvjerenja. ‘Iako su stvari teške, čuvat ćemo mir i stabilnost i unaprjeđivat ćemo odnose’, naglasio je predsjednik Srbije.

Ističe da će učiniti sve što je moguće da bi poboljšao život Hrvata u Vojvodini, a isto očekuje i od Hrvatske. ‘Nadam se da će hrvatska država na isti način postupiti prema Srbiji, a danas sam vidio, a i vi ste mogli to vidjeti, naročito u Vrginmostu, u Podgorju, da se ljudi plaše, da ne smiju otvoreno reći svoje mišljenje. Naš je posao da to bude drugačije u budućnosti’, rekao je Vučić.

Komentirao teške riječi

Komentirao je buru teških riječi koji su se mogle čuti dok je boravio u Hrvatskoj. Odgovarajući na teške riječi na račun njega i predsjednice Grabar-Kitarović, rekao je: ‘Ona je kriva zbog toga što sam ja tobože ponizio Hrvatsku, a ja sam kriv po svojoj prirodi, što sam Srbin, četnik ili što već hoćete’, komentirao je.

Kaže kako i jedna i druga strana trebaju čuti i slušati te da neki ljudi u Zagrebu nisu htjeli čuti drugu stranu.

‘Vi cijelo vrijeme govorite ‘ali mi sve drukčije od vas mislimo o onome što je bilo prije 23 i 27 godina. Kao da to ne dopire do njih. Kao da morate imati isto mišljenje kao oni, a apriori ste krivi ako imate drukčiji stav’, kazao je Vučić te dodao kako je očekivao da će posjet biti težak, ali ne baš toliko.

Požalio se

‘Ja sam se trudio da jad i čemer, sve ono kroz što prolazim, ne pokazujem. Znate, ako vam govore ‘baš me briga što su tebi spalili kuću, što su tvome ocu ubili oca, što su tvom ocu ubili djeda, baš me briga za sve to, jedna tvoja izjava od prije 30 godine mi se nije svidjela, ajd sad ti budi kriv za to’… Vi stanete, gledate i ne vjerujete da pored svih vaših poruka o budućnosti netko i dalje na tome inzistira’, požalio se Vučić.

Na konstataciju da je prije tri godine u Zagrebu posjet prošao bez problema, Vučić je komentirao: ‘Zato što je Srbija manje slaba, da ne kažem da je snažnija’, kazao je predsjednik Vučić.