VUČIĆ JE HIT NA INTERNETU: Snimio ulizivački video Xiju Jinpingu pa progovorio kineski; Srbi oduševljeni: ‘Vi ste kralj!’

View this post on Instagram

Ovim putem želim da potvrdim svoju posetu Kini u aprilu, kao i zadovoljstvo i radost što će predsednik Si posetiti Srbiju krajem sledeće godine. Želim da zahvalim predsedniku Siju na njegovom vođstvu, kao i kineskom narodu na njihovom prijateljstvu i na sve češćim posetama Srbiji. Kina je jedan od naših najvećih partnera i učinićemo sve da se osećate kao kod kuće. . . . I'm confirming my visit to China in April and jubilant President Xi will visit Serbia at the end of next year. I want to thank President Xi for his leadership and the Chinese people for their friendship and for visiting Serbia more and more. China is one of our biggest partners! We will do everything to make you feel at home. #Serbia #China