VUČIĆ IZ NEKOG RAZLOGA PONOVNO OTVARA STARE TEME: ‘Nemam problem s time da položim cvijet na bilo koje mjesto gdje su ubijeni Hrvati, ali…’

Srbijanski predsjednik prokomentirao je i bilateralne odnose s Hrvatskom poručivši kako je važno imati najbliže odnose, ali da neće nikoga na to prisiljavati te da je spreman Hrvatskoj pružiti poštovanje, koje traži i zauzvrat

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Bruxellesu kako nema nikakav problem s time da posjeti mjesto na kojem su stradali Hrvati, ali da ne može slaviti progon Srba u operaciji “Oluja”, prenosi N1. Na pitanje hrvatskog novinara hoće li se pridružiti “gestama pomirenja”, nakon što su hrvatski lideri obišli mjesta stradanja srpskih civila, Vučić je rekao da će “vrlo rado” položiti cvijet, jer je to “normalno ponašanje”, ali da se “ne može radovati progonu Srba s njihovih ognjišta” u Hrvatskoj.

VUČIĆ ŽELI DOBRE ODNOSE S HRVATSKOM, ALI… ‘U proslavu ‘Oluje’ Srbiju se ne može uvući’

“Nemam nikakav problem s time da položim cvijet na bilo koje mjesto gdje su ubijeni Hrvati i to ću vrlo rado učiniti jer je to civilizacijsko dostignuće i normalno ponašanje. Ali radovati se progonu Srba s njihovih ognjišta, to ne mogu”, kazao je Vučić.

Naveo je da Srbija “smatra kako je važno imati najbliže moguće odnose” s Hrvatskom, ali da “ne inzistira i nikoga neće prisiljavati na to”. “Ima mnogo tema o kojima moramo razgovarati kako bismo bolje razumjeli jedni druge. To je uvjet bez kojeg ne možemo napredovati. Ništa ne tražimo ni od koga, jedino što tražimo je poštovanje koje smo spremni pružiti hrvatskoj strani”, dodao je Vučić.

VUČIĆ NASTAVLJA U REVIJALNOM TONU: ‘Nemojte nas tjerati da slavimo zajedno s vama ubijanje Srba’