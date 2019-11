VUČIĆ DANAS ODLUČUJE STIŽE LI U ZAGREB: ‘Ne pada mi na pamet pokunjiti se pred ikim! Predstavljam narod koji nije zaslužio packe’

‘Donio sam odluku o tome putujem li u Zagreb i u četvrtak ću je objaviti’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u četvrtak obznaniti odluku o tome putuje li u Zagreb na sjednicu Europske narodne partije (EPP) te da će svoju odluku obrazložiti, prenosi Kurir.

“Donio sam odluku o tome putujem li u Zagreb i u četvrtak ću je objaviti. Razgovarat ću sutra s generalnim sekretarom EPP Joseph Daul, kojem ću prvo reći svoju odluku, a onda cjelokupnoj javnosti obrazložiti odluku”, naglasio je Vučić u izjavi za RTS.

Vučić je istaknuo da je važno ostaviti prostor za izgradnju dobrih odnosa, no dodaje “da mu ne pada na pamet pokunjiti se pred ikim” kao i to “da ne postoji razlog da on spusti glavu pred nekim”. Predsjednik Srbije je još kazao da predstavlja slobodnu zemlju, ponosan narod koji ni od koga nije zaslužio packe niti da sklanja pogled u stranu.

