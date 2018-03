VRSNI POZNAVATELJ PRILIKA U ITALIJI ZA NET.HR ANALIZIRA REZULTATE IZBORA: ‘Europa je tjerala Berlusconija, a sada u njega polaže sve nade’

Ovi izbori vratili su na scenu 81-godišnjeg Silvija Berlusconija kojemu očito nisu naškodili ni svi korupcijski i seksualni skandali prethodnih godina.

Nedjeljni parlamentarni izbori u Italiji potaknuli su političku neizvjesnost u toj zemlji, ali i strepnju o smjeru kojim ide europska politika općenito. Krah tradicionalnih stranaka, u prvom redu do jučer vladajuće Demokratske stranke koja je predvodila tamošnji lijevi centar, doveo je nakon ovih izbora u prvi plan kaotičnu skupinu stranaka kojima dominiraju euroskeptici, antiimigranti, populisti…

Ovi izbori vratili su na scenu 81-godišnjeg Silvija Berlusconija kojemu očito nisu naškodili ni svi korupcijski i seksualni skandali prethodnih godina, ali ni činjenica da je bio pravomoćno osuđen i zbog čega, po sili zakona, neće ponovno moći zasjesti u premijersku fotelju.

Berlusconi opet u prilici da odlučuje

Koalicija u kojoj je uz svoju stranku Forza Italia okupio i euroskeptičnu i antiimigrantsku Ligu (bivša Liga sjever, Lega Nord) te strančicu Talijanska braća, dobila je 37 posto glasova. Pojedinačno je, po broju glasova, najviše dobila izrazito populistička stranka Pet zvjezdica (nastala 2009. godine kao pokret iz kaprica tamošnjeg komičara Beppa Grilla) no moguće je da mandat za formiranje vlade dobije Berlusconijeva koalicija.

Nije isključeno – a takav je i džentlmenski unutarkoalicijski dogovor – da premijerom postane lider stranke koja unutar te koalicije ostvari najbolji rezultat – a to bi onda bio 44-godišnji lider Lige (poznatije po nekadašnjem nazivu Lega Nord osnosno Liga sjever) Matteo Salvini, čiji je predizborni slogan ‘trumpovski’ glasio: “Prvo Talijani, stop invaziji”. Salvini je već najavio da će u tom slučaju protjerati iz Italije stotine tisuća imigranata.

Spomenuta Demokratska stranka Mattea Renzija predvodila je koaliciju lijevog centra osvojivši manje od 20 posto glasova čime je tamošnji lijevi centar dovela gotovo na samu političku marginu.

(Ne)očekivani uspjeh Pet zvjezdica

Kakve će promjene u talijanskom parlamentu i na tamošnjoj političkoj sceni donijeti ovi izbori te jesu li odraz političkog trenda koji zadnjih godina vlada Europom, upitali smo potpredsjednika Hrvatskog sabora i zastupnika talijanske manjine te vrsnog poznavatelja političkih prilika u Italiji Furija Radina.

“U Italiji se dogodilo ono što su zapravo mnogi očekivali, ali i nešto što se ipak nije očekivalo”, kazao nam je Radin koji je izvrstan poznavatelj političkih odnosa u Italiji.

“Očekivao se uspjeh Pet zvjezdica, ali nije se očekivao njihov toliki uspjeh jer su sada postali prvom strankom u Italiji. Ono su to bili i do sada, ali ne s toliko glasova koliko su ih sada dobili. Problem je nastao jer se mislilo da će lijevi centar na čelu s Demokratskom strankom Mattea Renzija dobiti veći postotak, a oni su doživjeli su debakl. Nadalje, neočekivan je i neuspjeh Silvija Berlusconija na desnom centru u korist Mattea Salvinija i njegove Lige“, ističe Radin.

ITALIJA U POLITIČKOJ NEIZVJESNOSTI: Ojačale protestne stranke i krajnja desnica, no jedan pokret ipak je ostvario povijesni rezultat

Pakt iz ulice Nazareno više nije moguć

Radin objašnjava kako su proteklih godina stvari u Italiji funkcionirale prema tzv. Paktu iz Nazarena, savezništva nazvanog prema ulici Nazareno u Rimu gdje je sjedište Renzijeve Demokratske stranke. Prema tom paktu, Berlusconi i njegova Forza Italia dogovorili su se Renzijevom strankom da će oko pet-šest točaka nastupati zajedno, a oko svih ostalih pitanja biti ljuti protivnici.

„To je koliko-toliko funkcioniralo, pa je i mandat vlade trajao koliko je trebao trajati. Sada, međutim, ako Berlusconi i lijevi centar zbroje mjesta u parlamentu, nemaju dovoljno zastupnika. Dakle, taj pakt u kojemu lijevi centar “ukrade” jednu stranku s desnog centra sada više nije moguć. Sa Salvinijevom Ligom to je vrlo teško, mada ne i posve nemoguće. No, moguće je da lijevi centar ide u koaliciju s Pet zvjezdica. Oni zajedno imaju dovoljno glasova i u gornjem i u donjem domu parlamenta. Za to, međutim, postoji druga prepreka kojoj mogu i osobno posvjedočiti jer sam jesenas u Napulju razgovarao s Luigijem Di Maiom, vođom Pet zvjezdica, koji mi je rekao da će oni isključivo sami sastavljati vladu. Čini mi se da od toga nije odustao jer je prije izbora išao predsjedniku Republike noseći mu popis ministara“, kazao nam je Radin.

Problematične poslijeizborne koalicije

Prema njegovom mišljenju, poslijeizborna koalicija lijevog centa i Pet zvjezdica problematična je iz dva razloga.

„Prvi i osnovni je taj što bi Pet zvjezdica izgubio na vjerodostojnosti ako to učini. Drugi razlog, koji je važan za sve nas, jest da bi u suprotnom slučaju prevladao euroskepticizam, a uzela bi maha i antiimigrantska politika koja je u osnovi politike Lige, ali i Pet zvjezdica. Paradoksalno, Europa koja je svojedobno tjerala Berlusconija s vlasti sada se nada da će on uspjeti sastaviti nekakvu većinu jer bi to omogućilo proeuropsku politiku. Ja pak računam na talijansku kreativnost da ne dođe do novih izbora, jer i to je moguća opcija“, kaže Radin.

Na naše pitanje jesu li nedjeljni parlamentarni izbori u Italiji doista proizveli novu nevolju za Europsku uniju, Radin je rekao da je to dijelom tako.

“Treba znati da se jedno govori dok nisi na vlasti, a kad dođeš na vlast onda priča postaje puno mekša. Ja se nadam da do toga neće doći jer je Europska unija u interesu Italije i obrnuto”, ustvrdio je Radin.

Na koncu je upozorio na činjenicu da je na ovim izborima svaki drugu Talijan glasao za neku populističku političku opciju.

