‘VRIŠTAO SAM OD BOLOVA’; Izgladnjeli lav ga pokušao pojesti: Nevjerojatno što su sve morali napraviti da ga napokon pusti iz svojih ralja

‘Lav me je počeo gristi i uhvatio me je za glavu, ali uspio sam ju izvući pa mu gurnuti lijevi lakat u lice. Opet mi je počeo gristi ruku, vrištao sam od bolova’

U očajničkoj borbi za svoj život, istraživač divljih životinja Gotz Neef (32) preživio je nevjerojatan napad izgladnjelog lava koji je skočio u njegov šator i pokušao ga živog pojesti. Neef je spavao kad ga je probudio zvuk dok je radio na princu Harryju omiljenom mjestu za povlačenje, u delti Okavango u Bocvani u Južnoj Africi.

Neef je otkrio kako je ugledao obris nosa koji se probijao kroz šator te ga je udario najsnažnije što je mogao. Pritom nije znao da je vani upravo razbjesnio vrlo gladnog lava, piše Daily Mail. Uslijedilo je pet minuta strave dok se oronuli i izgladnjeli grabežljivac na zadnjim nogama očajnički pokušavao nahraniti i pretvoriti Neefa u ukusni ponoćni zalogaj na otvorenom.

“Pokušao sam se vratiti u kut šatora i odgurnuti lava vrećom za spavanje, ali je bio odlučan da me napadne. Lav me je počeo gristi i uhvatio me je za glavu, ali uspio sam ju izvući pa mu gurnuti lijevi lakat u lice. Opet mi je počeo gristi ruku, vrištao sam od bolova’, rekao je Neef.

Spasili su ga prijatelji

Neefa je spasila samo hrabrost kolege istraživača dr. Rainera Von Brandisa koji je polugol istrčao iz svog šatora kako bi otjerao lava. Von Brandis (46) je rekao kako pretpostavlja da nije bio lijep prizor dok je obučen samo u majicu i gol od pojasa na dolje vrištao na lava koji je napadao njegova prijatelja.

Oženjeni otac dvoje djece iz Cape Towna direktor je istraživanja Wild Bird Trusta. Bio je na ekspediciji s Neefom i još šest istraživača u divljini Bocvane. “Čuo sam Gotza kako vrišti da je nešto veliko ispred njegovog šatora i istrčao sam u mrkli mrak s upaljenom bakljom i vidio da je veliki muški lav srušio njegov šator. Imao je jednu šapu na Gotzu i srećom je žvakao stupove šatora, a ne njega. Upravo sam vidio neke velike hrpe osušene slonove balege pa sam s tim gađao lava što sam jače mogao

Nakon što to nije polučilo rezultata, počeo je bacati grane na lava koji je u tom trenutku držao Gotza za lakat i ozbiljno ga žvakao. “Bio sam gotovo gol, a i vrištao sam, pritrčao sam lavu i pretukao ga velikim dijelom drveta. No to nije pomoglo, a onda je izašao naš glavni čuvar Tomalets Setlabosha. Razbijao sam lava granom, ali nije prestao žvakati Gotza, a jedva da je i trepnuo kad je Tomalets bacio petardu za plašenje nilskih konja.

“Lav je malo poskočio, ali bio je toliko gladan i toliko očajan i ovo mu je bila posljednja šansa za lov da bi se nahranio ili bi umro pa je ponovno započeo napad i ponovno počeo pokušavati pojesti Gotza. Tada je Tomalets uskočio u Land Cruiser i pregazio lava, ali nije ostavljao Gotza na miru pa ga je morao pregaziti tri puta prije nego što ga je pustio i pobjegao u grm”, objasnio je.

Lav je eutanaziran jer bi inače umro mučnom smrću u raljama drugih lavova ili bi umro od gladi. Neef je prevezen u bolnicu gdje se uspješno oporavlja od brojnih ozljeda.