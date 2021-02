VOJNI PUČ U MJANMARU ODNIO PRVU ŽRTVU: Dvadesetogodišnjakinja podlegla ozljedama

Dvadesetogodišnjakinja koju je upucala policija postala je prva službena žrtva prosvjeda protiv vojnog puča u Mjanmaru, objavili su u petak tamošnji mediji. Prosvjednica je u petak podlegla teškim ozljedama glave, prenosi portal Myanmar Now.

Mya Thwet Thwet Khine je 9. veljače potražila zaštitu od policijskog vodenog topa iza autobusa u prijestolnici Naypyitawu kad ju je metak pogodio u glavu.

Videosnimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje kako mlada žena naglo pada na tlo, a liječnici su nedugo nakon tog događaja objavili da je u kritičnom stanju. U petak su na Twitteru objavljene fotografije kako se njezino tijelo iznosi iz bolnice. “Želim svima poručiti da i dalje sudjeluju u ovom pokretu, dok ne postane uspješan“, rekla je sestra ubijene, Mya Thadoe Nwe, piše Myanmar Now.

RIP Mya Thawte Thawte Khine

Wish you will rest in peace.

We will fight for DEMOCRACY.#19February #RIP #FightForDemocracy #WhatIsHappeningInMyanmar #RejectMyanmarMilitaryCoup pic.twitter.com/EOir3koVsk

— Aung Kyaw Thu (@AungKya88470912) February 19, 2021