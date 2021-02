VODEĆI DUŽNOSNICI EU OSUDILI VOJNI PUČ U MJANMARU: Pozvali na obnovu demokracije i zatražili hitno puštanje svih privedenih 

Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove Josep Borrell osudio je vojno preuzimanje vlasti u Mjanmaru. “Oštro osuđujem puč koji je izvela mjanmarska vojska i pozivam na hitno puštanje pritvorenih”, tvitao je Borrell. “Rezultati izbora i ustav moraju se poštivati”, rekao je. “Mjanmarski narod želi demokraciju. EU je uz njih”, dodao je.

I strongly condemn the coup carried out by the #Myanmar military and call for the immediate release of those detained.

Election results and constitution must be respected.

Myanmar's people want democracy. The EU stands with them.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 1, 2021