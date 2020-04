STRUČNJAK U BORBI PROTIV COVIDA-19 IMA NOVU TEORIJU: ‘Koronavirus se možda prenosi disanjem i govorom’; Ostaje u zraku i do 3 sata?

Nedavna studija koju je naručio NIH, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, utvrdila je da virus SARS-CoV-2 može postati aerosol i ostati u zraku do tri sata

Moguće je da se novi koronavirus širi zrakom običnim disanjem i govorom, rekao je u petak vodeći američki stručnjak u borbi protiv Covida-19, u vrijeme kad se američka vlada priprema svima preporučiti da nose maske.

Anthony Fauci, čelni čovjek za zarazne bolesti Nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH), najavio je da će se mijenjati uputa za nošenje maski “zbog nekih novih informacija da se virus može širiti čak i dok ljudi govore, a ne samo kašljem i kihanjem”.

Za sada dužnosnici savjetuju da maske nose samo bolesni i oni koji ih njeguju.

Fauci je razgovarao s novinarima nakon što je američka Nacionalna akademija znanosti (NAS) 1. travnja poslala pismo Bijeloj kući s informacijama o posljednjim istraživanjima o koronavirusu.

Zaključci istraživanja još nisu potvrđeni

U pismu se navodi da su, iako zaključci istraživanja još nisu potvrđeni, rezultati raspoloživih studija podudaraju se s aerosolizacijom normalnim disanjem.

Do sada su američke zdravstvene službe govorile da je primarni put širenja virusa respiratornim kapljicama veličine oko jednog milimetra u promjeru koje bolesni ljudi raspršuju kihanjem ili kašljanjem.

Te kapljice brzo padnu na tlo na udaljenosti do jednog metra.

No ako virus može biti u finoj maglici koju izdišemo, drugim riječima u aerosolima, kapljicama promjera manjeg od jednog mikrometra, postaje mnogo teže spriječiti širenje, a to je pak argument da svi trebaju pokrivati lica.

Rasprava o aerosolima

Nedavna studija koju je naručio NIH, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, utvrdila je da virus SARS-CoV-2 može postati aerosol i ostati u zraku do tri sata.

To je pokrenulo raspravu u kojoj su kritičari tvrdili da su nalazi pretjerani jer su istraživači u studiji koristili medicinski raspršivač kako bi namjerno stvorili virusnu maglicu koja se inače ne bi stvorila prirodnim putem

Pismo NAS-a također ukazuje na preliminarnu studiju sa sveučilišta u Nebraski u kojoj je genetski kod virusa SARS-CoV-2, njegov RNK, nađen na teško dostupnim prostorima u izolacijskim sobama pacijenata.

Znanstvenici NAS-a su ukazali i na druge dvije studije, koje još nisu recenzirane, iz Hong Konga i Kine.

Istraživači iz Hong Konga prikupili su uzorke od pacijenata oboljelih od koronavirusa i drugih respiratornih bolesti i nekima od pacijenata dali maske.

Maske su smanjile broj detektiranih kapljica i aerosola kod pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Studija iz Kine je, s druge strane, potaknula zabrinutosti da osobna zaštitna oprema zdravstvenih radnika i sama može biti izvor virusa u zraku.

Skupina kineskih stručnjaka proučavala je bolnice u Wuhanu i utvrdila da postoje dva glavna područja gdje je virus u aerosolima – zahodi i kupaonice pacijenata i sobe gdje je medicinsko osoblje uklanjalo svoju zaštitnu opremu.

To se možda dogodilo jer su zbog skidanja zaštitne opreme čestice ponovno završile u zraku. Iako se čestice te veličine ne udišu, one mogu završiti na rukama i tijelima ljudi, rekli su stručnjaci NAS-a.

WHO dosad oprezan u ocjeni širenja virusa

Do sada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) bila opreznija o tome da se virus možda širi zrakom.

U analizi objavljenoj 29. ožujka napisala je da se zna da se transmisija aerosolima dogodila samo prilikom posebnih medicinskih postupaka koji su zahtijevali pomoć pri disanju.

Glede nedavnih preliminarnih istraživanja, poput onog sa sveučilišta u Nebraski, WHO je upozorio da genetski kod virusa detektiran u sobama pacijenata nije nužno količina patogena koja se može dalje prenositi.

Trump ne kani nositi masku

Američka vlada svojim sugrađanima preporučuje dobrovoljno nošenje maski za lice da bi spriječili širenje zaraze koronavirusom, kazao je predsjednik Donald Trump, dodajući da ih on sam ne kani koristiti.

Na konferenciji za novinare Trump je istaknuo da se preporuka ne smije shvatiti kao zamjena za mjere socijalnog distanciranja koje se smatraju ključnima za usporavanje širenja koronavirusa, koji je dosad u saveznoj državi New York odnio više žrtava nego napadi 11. rujna 2001.

“Nošenje maski je dobrovoljno. Možete ih koristiti, a i ne morate. Ja sam odlučio ne nositi masku, premda će je neki ljudi koristiti i to je u redu.” rekao je Trump.

Na pitanje novinara zbog čega je tako odlučio Trump je podsjetio na svoje sastanke s visokim dužnosnicima.

“Kada se pozdravljam s predsjednicima drugih država, premijerima, diktatorima, kraljevima, kraljicama… Jednostavno se ne vidim u tomu”, pojasnio je.

Trump je u petak potpisao odredbu kojom je svojoj administraciji naložio da prekine izvoz maski za lice N-95 i ostale osobne zaštitne opreme u druge zemlje.

