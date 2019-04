VLASTITU DJECU VEZALI LANCIMA, MUČILI I TJERALI DA UČE BIBLIJU: Osuđeni su na doživotnu, djeca kažu da ih i dalje vole

David Turpin i Louise Turpin iz Kalifornije osuđeni su na doživotni zatvor

Kalifornijski par koji je tukao, lancima vezivao i izgladnjivao trinaestero svoje djece u obiteljskom domu u petak je osuđen na doživotni zatvor uz mogućnost ublažavanja kazne nakon 25 godina, prenosi agencija France Presse u subotu. Policija je uhitila Davida Turpina (57) i njegovu suprugu Louise Turpin (50) iz naselja Perris na jugu Kalifornije u siječnju 2018., pošto je jedna od kćeri pobjegla i pozvala snage sigurnosti.

Pronađeno je njezinih 12 braće i sestara, u dobi od 2 i 29 godina, unutar mračne kuće intenzivnog mirisa. Neki od njih bili su lancima vezani za krevet. Sva djeca bila su pothranjena zbog čega im je poremećen i fizički razvoj. Nisu imala pristup normalnoj prehrani, osnovnoj higijeni i liječenju te su bila strogo kažnjavana zbog “prekršaja” poput rastrošnosti vode kod pranja ruku.

Par je priznao krivnju za mučenje svih osim jednog djeteta, što je trajalo najmanje 9 godina. Roditelji Davida Turpina otkrili su za medije da su njihov sin i snaha duboko religiozan par koji je školovao svoju djecu kod kuće i od njih zahtijevao da napamet nauče Bibliju.

Djeca kažu da i dalje vole roditelje

Djeca su na sudu otkrila da i dalje vole svoju majku i oca iako su ih zlostavljali, što su im oprostili, prenosi u subotu BBC. “Iako to možda nije bio najbolji način za odgajati nas, drago mi je da su to tako radili jer me to učinilo osobom koja sam danas”, reklo je jedno od djeteta.

Par je plakao dok je slušao njihova svjedočanstva u petak. Otac je istaknuo kako su njegova “disciplina i obrazovanje kod kuće imali dobre namjere”.

“Nisam planirao nauditi svojoj djeci. Volim ih i vjerujem da ona vole i mene”, kazao je. Sudac je naglasio da im je mogućnost ublažavanja kazne dao “samo zato što su preuzeli odgovornost u ranoj fazi procesa”.