VLADA HRVATSKIH SUSJEDA PLAĆAT ĆE ŽENAMA 500 EURA ZA JAJNE STANICE: ‘Nemamo dovoljno donora, morali smo tražiti alternativu’

U Srbiji će poćeti isplaćivati naknade od oko 500 eura ženama koje žele donirati jajne stanice

Žene u Srbiji koje budu donirale jajne stanice od iduće godine dobivat će novčanu naknadu od oko 500 eura, doznaje Telegraf.rs. Isplaćivanje nadoknade najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar kako bi se očuvala Banka reproduktivnih stanica koja 7 mjeseci radi pri Kliničkom centru Srbija.

Otkako je otvorena javilo se tridesetak muškaraca koji su željeli donirati spermu, od kojih je samo njih osmero je ušlo u proceduru, te samo jedna žena koja bi mogla biti potencijalna donorka. “Od sljedeće godine pronalazit ćemo sredstva i isplaćivati nadoknade ženama i djevojkama koje žele donirati jajne stanice”, najavio je Lončar proteklog vikenda te dodao da se to više isplati nego uvoz jajnih stanica.

Uobičajena praksa u europskim zemljama

U mnogim europskim zemljama uobičajeno je plaćanje donacija reproduktivnih stanica. Prema podacima do kojih su došle Večernje novosti, muškarci dobijaju od 40 do 250 eura, a žene za jajne stanice dobiju od 800 do 1500 eura.

Prof. dr. Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju, rekao je za Telegraf.rs da u Španjolskoj naknada iznosi 700 eura, a da u Francuskoj ljudi to rade iz altruističnih poriva.

“I europska preporuka je da se to ne plaća. Međutim, iako smo mi kao država i struka sve napravili kako bi Banka funkcionirala i spremišta se punila, od opreme do analiza, apelirali na savjest ljudi, pa ipak nije rezultiralo time da imamo puno donora, moramo tražiti alternativu”, rekao je prof. dr Stefanović. Dodaje da je istraživanje, koje je obuhvatilo 65 centara u 11 zemalja, pokazalo da 50 posto davaoca to radi iz altruizma, a 10 do 12 posto zbog novca.