VIŠE OD 400 MILIJUNA LJUDI BIRA ZASTUPNIKE ZA EU PARLAMENT: Veće izlaznost u gotovo cijeloj Europi

Više od 400 milijuna građana bira 751 zastupnika Europskog parlamenta

Rane brojke pokazuju da je na europske izbore u nedjelju izašlo više stanovnika Europske unije nego na prošlima 2014. godine, pišu agencije. Više od 400 milijuna građana ima pravo glasa za 751 zastupnika Europskog parlamenta, na izborima koji su opisani kao najveći transnacionalni na svijetu, prenosi dpa.

Nedjelja je posljednji i najvažniji dan četverodnevnih izbora diljem EU-a, kad na birališta izlaze građani 21 od 28 država članica.

Nedjelja najvažniji dan

U Francuskoj je do podneva izašlo 19,3 posto glasača, dok je 2014. u istom periodu izašlo njih 15,7 posto, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova te države, piše dpa. U Španjolskoj je do polovice dana izašlo na izbore 34,6 posto glasača, dok je na prošlim izborima taj postotak iznosio 23,9 posto. U toj se državi u nedjelju održavaju i lokalni, a u nekim dijelovima i regionalni izbori, uključujući one za gradonačelnike Madrida i Barcelone. Njemačke savezne vlasti objavile su da je do 14 sati izašlo 29 posto glasača, dok ih je prije 5 godina bilo 26 posto. U taj postotak nisu uključeni glasovi upućeni poštom.

Brojke su veće i u zemljama istočne i srednje Europe, pokazali su podaci iz Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Rumunjske. U Hrvatskoj je do 16,30 sati glasalo 21,31 posto birača, stoji na stranicama Državnog izbornog povjerenstva, dok je na prošlim izborima u isto vrijeme izlaznost bila 16,45 posto.