U DANSKOJ POBJEGLO VIŠE OD 100 NERČEVA ZARAŽENIH KORONOM: ‘Može uslijediti trajna pandemijska prijetnja ljudima i životinjama’

Mutirani virus s nerčeva proširio se na mali broj ljudi

Na druge divlje životinje mogli bi se proširiti koronavirusi jer je preko sto nerčeva, zaraženih SARS-CoV-2, pobjeglo s farmi krzna u Danskoj. Voditelj veterinarskih istraživanja u danskoj Upravi za veterinarstvo i hranu, Sten Mortensen, kazao je za The Guardian da svake godine pobjegne nekoliko tisuća nerčeva.

“Procjenjuje se da je ove godine među odbjeglim nerčevima oko 5 posto zaraženih koronavirusom”, naveo je Mortensen. Nekoliko stotina farmi nedavno je prijavilo infekcije koronavirusom među svojim nerčevima pa je vlada u Danskoj naredila da se životinje usmrte zbog straha od širenja korone.

Virus koji je cirkulirao među tim životinjama je mutiran te se s nerčeva proširio na mali broj ljudi. Danske vlasti zabrinute su jer ako se mutirani virus proširi na više ljudi, to bi potencijalno moglo cjepiva protiv Covida učiniti manje učinkovitima.

Trajna pandemijska prijetnja ljudima i životinjama

Navodi danske vlade izazvali su sumnje kod stručnjaka koji napominju da nema dovoljno dokaza da bi mutirani virus bio otporan na cjepiva. K tome, vlada ne može legalno narediti uzgajivačima da ubiju zdrave nerčeve, no usprkos upitnoj zakonitosti naloga, preko 10 milijuna, od ukupno 17 nerčeva u Danskoj, je ubijeno. Niti jedan novi slučaj virusa među nerčevima nije se pojavio tijekom zadnja dva tjedna. Međutim, vlasti upozoravaju da se virus možda i dalje neprimjetno širi u divljini.

Mortensen za Guardian navodi da je riječ o životinjama koje su usamljene pa da je rizik od širenja virusa na druge životinje nizak. Objasnio je da osjetljive životinje kao što su lisice ili mačke, mogu dobiti zarazu ako pojedu zaražene nerčeve ili dođu u kontakt s njihovim izmetom. U slučaju da se virusu omogući da se nekontrolirano širi divljim životinjama, to znači da bi koronavirus nastavio kružiti među različitim vrstama te predstavljati “trajnu pandemijsku prijetnju životinjama i ljudima”. Riječi su to Marion Koopmans, nizozemske voditeljice viroznanosti na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu.

Londonska mikrobiologinja Joanne Santini misli da bi mutirani virus mogao zaraziti i širi raspon životinjskih vrsta. Među nerčevima su koronavirus za sada prijavile Švedska, Nizozemska, Španjolska i SAD, što je razlog usmrćivanja tisuća životinja. U SAD-u se trenutačno razvijaju cjepiva protiv koronavirusa za nerčeve i to u svrhu zaštite životinja. No, predstavnici društva Humane Society International navode da bi sve nerčeve trebalo usmrtiti jer bi se tako smanjio rizik od buduće pandemije, piše The Guardian.

