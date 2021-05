VIRUSOLOGINJA OBJAŠNJAVA ZAŠTO JEDNA DOZA CJEPIVA NIJE DOVOLJNA: ‘To nosi veliki rizik…

Širom svijeta ima primjera da ljudi prime jednu dozu cjepiva, i ne dođu na revakcinaciju. To nosi veliki rizik, upozoravaju stručnjaci. Jednu doza je dovoljna možda samo onima koji su preležali koronu

Oko pet milijuna Amerikanaca nije se pojavilo da primi drugu dozu, nakon što su jednom cijepljeni cjepivom Pfizera ili Moderne, pokazuju podaci koje je objavio New York Times. To je oko osam posto cijepljenih. Razlozi mogu biti razni, počevši od toga da ljudi nisu imali vremena ili nisu dobili slobodno na poslu. No virusologinja Angela Ramusen sa Sveučilišta Saskatchewan u Kanadi u razgovoru za Deutsche Welle nabraja još neke mogućnosti – neki misle da je dovoljna jedna doza, ili ne žele ponavljanje mogućih reakcija na cjepivo. Rijetkima se iz medicinskih razloga savjetuje da ne uzimaju drugu dozu.

‘Cijepljeni ste tek kada ste potpuno cijepljeni’

Međutim, je li jedna doza dovoljna? Stručnjaci uvijek kažu – nije! Prve studije doduše pokazuju da se već posijle prve doze u velikom postotku razvija imunitet, ali je nejasno koliko dugo on traje.

U dvije studije britanskog Zavoda za statistiku i Sveučilišta Oxford navodi se da se udio simptomatskih zaraza koronom smanjuje za čak 72 posto kod ljudi koji su primili samo jednu dozu cjepiva BioNTech/Pfizer ili AstraZenece. Nakon druge doze Pfizera, broj zaraza je 90 posto manji, dok za AstraZenecu podaci još nisu bili dostupni jer se na drugu dozu čeka dvanaest tjedana.

“Kao i kod svake druge zarazne bolesti, i ovdje se poslije prve doze stiče visok stupanj zaštite, ali on će popustiti“, kaže nam Koen Pauels, znanstvenik s Oxforda koji je sudjelovao u izradi studije. Druga doza znatno povećava nivo antitijela, posebno kod starijih. „Veoma je važno dobiti i drugu vakcinu“, kaže Pauels.

Nedavno je na taj problem upozorio Michael Woerner, liječnik iz takozvane crvene zone bolnice u Torontu. On je na Twitteru objavio da na respiratorima često završe pacijenti koji su prije dužeg vremena primili prvu dozu, a nisu primili drugu. Woerner traži da vlasti jasno naglase građanima: “Cijepljeni ste tek kada ste potpuno cijepljeni.”

Poslije zaraze samo jedna doza?

Drugačije je po svoj prilici s ljudima koji su prošli zarazu. Stalna komisija za cijepljenje u Njemačkoj trenutno tim ljudima preporuča da, nakon preležane korone, pričekaju najmanje šest mjeseci, a da onda prime samo jednu dozu.

Do istog zaključka je došla i jedna studija iz Los Angelesa. Na primjeru 260 ljudi koji su imali koronu, a zatim primili samo jednu dozu BioNTech/Pfizerovog cjepiva, zaključeno je da je imuni odgovor sličan kao kod ljudi koji su primili dve doze vakcine.

“Ako se ljudi koji su imali koronu cijepe samo jednom, onda ćemo brže cijepiti mnogo više ljudi i dostići kolektivni imunitet”, navodi za DW Johnatan Braun, koautor te studije.

