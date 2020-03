VIDJELICA IZ MEĐUGORJA KAŽE DA SE GOSPA VIŠE NEĆE JAVNO UKAZIVATI: Javljat će se samo jednom godišnje, na određeni dan

Nakon 39 godina otkazana su ukazanja u Međugorju

Mirjana Dragičević Soldo, žena koja tvrdi da joj se već 39 godina Gospa ukazuje svaki mjesec, obavijestila je javnost da više neće primati poruke Majke Božje koja više neće imati ni javna ukazanja u Međugorju, prenosi Mondo.

Od sada samo ukazanja kod kuće

Lokalni portali prenose da je Mirjana dobila posljednju Gospinu poruku te da će joj se od sada Majka Božja ukazivati samo na njezin rođendan, koji je 18. ožujka i to u intimnosti njezinog doma.

Mirjana je do sada tvrdila da joj se Gospa ukazivala svakog dana do 1987. godine, kada joj je rekla da će je posjećivati samo na njezin rođendan. Međugorska vidjelica je do sada, svakog drugog u mjesecu, okupljala vjernike. Tvrdila je da vidi Gospu, a zatim je Gospinu navodnu poruku objavljivala svakog 25. u mjesecu.

‘Svi će razumjeti zašto je odabrala taj dan’

“Gospa mi je dala i jedan dragocjeni dar. Rekla mi je kako će mi se ukazivati jednom godišnje, 18. ožujka, do kraja mog života. Dan 18. ožujak je moj rođendan, ali Gospa nije izabrala taj datum iz toga razloga. Za nju se moj rođendan ne razlikuje od bilo čijega rođendana. Tek kada se stvari koje se nalaze u tajnama počnu odvijati, svijet će razumjeti zašto je Ona izabrala 18. ožujak, a značenje toga datuma bit će svima jasno”, kaže Mirjana.