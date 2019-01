[VIDEO] TRUMP OBJAVIO DA ZAVRŠAVA BLOKADA VLADE: ‘Nije nam potrebno 2000 milja betonskog zida’

Kazao je kako su dogovorili sporazum kojim će se okončati blokada

Predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je s američkim zastupnicima dogovorio trotjedno financiranje kojim će prekinuti već 34-dnevnu blokadu vlade, a prema riječima suradnika demokrata taj sporazum ne uključuje novac za gradnju spornog zida prema Meksiku.

Američki predsjednik traži da svota od 5.7 milijarda dolara potrebnih za ovu godinu za gradnju zida na američko-meksičkoj granici bude uključena u bilo kakav zakon o financiranju vladinih agencija, čemu se demokratski zastupnici protive.

“Ponosan što mogu danas objaviti da smo dogovorili sporazum kojim ćemo okončati blokadu i ponovno otvoriti saveznu vladu”, rekao je Trump u ružičnjaku Bijele kuće. “Vrlo brzo potpisat ću zakon o otvaranju vlade na tri tjedna do 15. veljače i osigurati da svi zaposlenici dobiju vrlo brzo svoju plaću, čim prije moguće”, rekao je Trump.

Budući da Trump i demokrati u američkom Kongresu od 22. prosinca odmjeravaju snage u vezi proračunskih nesuglasica, oko 800.0000 saveznih djelatnika na prisilnom je dopustu ili rade bez plaće. Demokrati, koji nakon izbora u studenome imaju većinu u Zastupničkom domu odbacuju zid kao skup, nedjelotvoran i nemoralan projekt. S druge strane Trump, a njegovi republikanci imaju većinu gornjem domu Senatu, smatra da je zid nužan za suzbijanje ilegalnog useljavanja i krijumčarenja droge iz Latinske Amerike.

Sporazum skiciran u petak deblokirao bi vladu, a pitanje financiranja zida ostavio bi za naknadne razgovore, rekao je demokratski suradnik u Zastupničkom domu, tijelu koje bi već u petak moglo potvrditi dogovor ako se republikanci suglase o glasanju.

Kako Trump zamišlja zid?

Da to učine već danas mogao bi ih pritisnuti vođa republikanca u Senatu Mitch McConnel, rekao je suradnik republikanaca u Senatu. Postignuti dogovor moraju odobriti oba doma Kongresa i treba ga potpisati sam predsjednik. Zakon o privremenom financiranju produljio bi rad agencija do zadnje razine fiskalne godine i uključio nešto novca za sigurnost granica, ali ne i zida.

Trump je objasnio kako on zamišlja projekt zida. “Nisu nam potrebne 2000 milja (3200 km) betonskog zida od mora do mora. Nikada i nisu bile”, rekao je. “Nikada to nismo predlagali. Nikada to nismo željeli jer imamo zapreke na granici gdje su prirodne strukture jednako dobre kao i bilo što što bismo mogli sagraditi”.

“Naše predložene strukture bit će na prethodno definiranim lokacijama visokog rizika, a specifično su ih odredile granične ophodnje kako bi zaustavile nezakonit protok ljudi i droga”, rekao je.