VIDEO: Tek mu je 25, a dosad je preživio četiri infarkta, upalu pluća i rak

Upoznajte Matthewa Hawksleyja – poznatog kao čovjeka s devet života. Iako ima tek 25 godina dosad je preživio ”nemoguće” – slomio je vrat, imao četiri srčana udara, opasnu MRSA bakteriju, upalu pluća i rak.

Za samog sebe kaže da se osjeća kao gubitnik, no kada razmisli, zapravo je najsretniji čovjek u Britaniji, s obzirom na sve što je, na kraju krajeva, uspio preživjeti.

Prvi put sudbina ga je ”pogodila” kad je bio s prijateljima u Irskoj. Prilikom skoka u more nije primijetio stijene te je slomio vrat. No, to nije sve! Osim slomljenog vrata, ”zaradio” je i prvi infarkt, jer su mu se pluća napunila vodom. Nakon tog nesretnog slučaja oživljavali su ga čak četiri puta, a u komi je bio čak pet tjedana.

Da stvar bude gora u bolnici je ”pokupio” opasnu MRSA bakteriju i upalu pluća. Sve je to, nekim čudom, uspio preživjeti, iako su liječnici rekli da više nikada neće ni hodati ni govoriti.

Poslije svih tih tragičnih događaja otkriven mu je rak testisa.

“Nikada nisam bio depresivan ili ljut, samo je bitno nastaviti dalje”, rekao je Matthew.