[VIDEO] STRAŠNA EKSPLOZIJA U MADRIDU: Stradala zgrada staračkog doma u centru grada, ne zna se ima li žrtava

U Španjolskoj se dogodila strašna eksplozija. Tamošnja televizija Arena 3 javlja da se eksplozija dogodila u Madridu, u dijelu Puerta de Toledo.

JUST IN – Explosion in Madrid. The shock has been felt throughout the city. Emergency services have arrived. pic.twitter.com/H3sc3oOGS2

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 20, 2021