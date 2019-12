[VIDEO] SRAMOTAN ŠOU U BANJOJ LUCI: Ministar na sjednici udario zastupnika oporbe, njegovo objašnjenje je potpuno bizarno

Kada mu je Stanivuković prišao i pitao čime on to prijeti ministrar policije na sjednici ga je iz sve snage pljusnuo pred šokiranim zastupnicima

Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u ponedjeljak je na sjednici entitetskog parlamenta u Banjoj Luci izazvao incident bez presedana fizičkim napadom na zastupnika oporbe Draška Stanivukovića i pri tom ga nazvao majmunom.

Ministar Dragan Lukač u lice udario opozicionog poslanika Draška Stanivukovića u NSRS @N1infoSA pic.twitter.com/ZFQ6nz1RTL — Jasmin (@hadzijasmin) December 23, 2019

Lukač se najprije javio za riječ tijekom rasprave o dokumentu pod nazivom “Program reformi” za koji oporba tvrdi da vodi Bosnu i Hercegovinu članstvu u NATO-u, a entitska vlast to niječe.

Zatim je Lukač zaprijetio Stanivukoviću (Partija demokratskog progresa) koji je prednjačio u oštrim kritikama na račun vlasti i tvrdnjama da ona zajedno s članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom obmanjuje javnost lažnim navodima o sadržaju spornog dokumenta.

Nudio zastavice NATO-a

Stanivuković je na sjednici parlamenta RS dok je Dodik govorio njemu i ostalim predstavnicima vlasti nudio zastavice sa znakovljem NATO-a, na što ga je Lukač izazvao da to pokuša učiniti i njemu.

Kada mu je Stanivuković prišao i pitao čime on to prijeti ministar policije na sjednici ga je iz sve snage pljusnuo pred šokiranim zastupnicima.

“Sjedi tamo majmune”, rekao je potom Lukač zastupniku Stanivukoviću.

Nakon tog incidenta potpredsjednica entitetskog parlamenta Željka Stojičić prekinula je sjednicu kojom je predsjedala.

Spriječio ugrozu

Lukač je izjavio da je “odgurnuo” zastupnika Stanivukovića kako bi ga spriječio da ga ne ugrozi, prenosi Klix.

“Odgurnuo sam ga od sebe i onemogućio da napravi bilo kakav potez koji bi mogao da me ugrozi. Stanivuković je bio NATO promoter, koji je predsjedniku Vlade bacio zastavice, prišao je i mom mjestu i došlo je do fizičkog kontakta. Došao je do moje govornice, prijeteći, unio mi se u facu. Ne znam šta je imao kod sebe i koju namjeru je imao. Odgurnuo sam ga od sebe. Izvinjavam se svim narodnim poslanicima i javnosti koja je to gledala, jer ovo nije primjereno Narodnoj skupštini”, rekao je Lukač.

Dodao je da hodanje i prilaženje govornici nije dozvoljeno, ali i da svi zastupnici koji su dva sata kršili poslovnik nisu bili sankcionirani u skladu s poslovnikom.