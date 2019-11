[VIDEO] SAN ELONA MUSKA O LETU NA MARS DOŽIVIO JE NOVI UDARAC: Eksplodirao mu prototip svemirskog broda, a da nije ni poletio

Starship Mark-1 eksplodirao je tijekom testova otpornosti na tlak, a pritom se poklopac na vrhu raspao dok je iz broda počela sukljati para

Ambicija Elona Muska da uskoro poleti na Mars doživjela je u srijedu veliki udarac. Inženjeri SpaceX-a su u Boca Chici u Teksasu provodili testiranje prototipa svemirskog broda Starship Mark-1, koje je uključivalo i testove otpornosti na tlak. U jeku tih testova prototip je eksplodirao, metalni poklopac na vrhu se odvojio i iz svemirskog je broda počela sukljati para, javlja CNN. Navodno je eksplodirao spremnik tekućeg kisika ohlađen na -200 stupnjeva Celzijevih.

“Svrha današnjeg testa bila je maksimalno opteretiti sustave, tako da ishod nije bio potpuno neočekivan. Nije bilo ozlijeđenih, niti je ovo ozbiljan podbačaj”, kratko su priopćili iz SpaceX-a.

Veliki planovi sa Starshipom Mark-1

Iako iz tvrtke često plasiraju takve izjave i dodaju kako su upravo pogreške dovele do njihovih postignuća, Elon Musk je ovime praktički prisiljen odustati od razvoja svemirskog broda kojeg je predstavio prije samo dva mjeseca. Nakon ispitivanja leta na malim visinama, Musk je 28. rujna upravo na mjestu nesreće predstavio Starship Mark-1. Govoreći ispod gotovo 50 metarske rakete, Muske je tada najavio znatno “viši” letački test, čak do 19.800 metara, prije nego što nastavi sa zemaljskim testovima. No, to se nije dogodilo.

SpaceX tako navodi da su inženjeri već usredotočeni na provođenje prvih testova novog prototipa, nazvanog Starship Mark-3. Ta bi verzija trebala biti stvorena za letove u orbiti, a to znači da će morati izdržati brzine do 27.300 kilometara na sat.

Prototipovi u rezervi

Za svaki slučaj, na Floridi razvijaju još jedan prototip, a sve kako bi se došlo do svemirskog broda koji može poletjeti s masivnim satelitom, odvesti teret na Mjesec ili čak pomoći u uspostavljanju ljudske kolonije na Marsu. To je dugogodišnja Muskova želja, no SpaceX je tek ove godine počeo značajnije ulagati novac u čitavi projekt.

Nije poznato hoće li se Muskova tvrtka držati ranije najavljenih rokova. U rujnu je sam Musk sugerirao kako bi prototip mogao letjeti u orbiti već za godinu dana, dok je sad izjavio kako je Mark-1 imao vrijednost “prvotnog proizvoda”, dok bi novi prototip trebao biti “sasvim drugačiji”. Generalni direktor SpaceX-a, ujedno i glavni dizajner, prihvatio je i ovaj neuspjeh te medijima podijelio presjek svih neuspjelih pokušaja polijetanja.

