[VIDEO] PRIZOR KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Valovi lomili brod kao da je od čačkalica, na kraju se prepolovio i potonuo

Tursko ministarstvo prometa objavilo je videosnimku na kojoj se vidi trenutak kada se Arvin, brod za rasuti teret, prepolovio na sidrištu sredinom siječnja kraj obale Turske na Crnom moru. Arvin se tijekom havarije zaustavio na putu od luke Poti u Gruziji prema bugarskoj luci Burgasa, piše Maritime-Executive.

Brod je potražio utočište od nevremena 15. siječnja na sidrištu Bartin nakon što je naišao na snažno nevrijeme koje je bilo praćeno velikim valovima i olujnim vjetrom, izvijestilo je ministarstvo prometa Turske. To plovilo, staro 46 godina, 17. siječnja se za vrijeme boravka u sidrištu blizu Bartina ispred turske obale jednostavno prepolovilo uslijed teških vremenskih uvjeta.

Brod se prepolovio na dva dijela i vrlo brzo potonuo. Posada je s komandnog mosta uputila “mayday” poziv u pomoć pa je nakon iznenadnog šoka uslijedila panika. Video pokazuje da opća uzbuna na brodu nije odmah proglašena.

Obližnji brod snimio je vidio na kojem se vidi trenutak potonuća prepolovljenog Arvina. Oko 12 članova posade se u tom trenutku nalazilo na brodu, što uključuje 10 pomoraca iz Ukrajine i dvoje državljana Rusije.

The ship, named M/V ARVIN, sank off the Inkumu Coast of the northern, Bartin province. Rescue teams have so far managed to rescue 6 of 12 crew members – all Ukrainian nationals – and reached the lifeless bodies of 4 others. But the search and rescue phase is not completed yet. pic.twitter.com/A8aQYxUarD

