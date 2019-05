[VIDEO] POZNATI ULIČNI VIOLINIST ZGROZIO SRPSKU JAVNOST: Dječaku koji prosi šutnuo torbu za novac u lice

Violinistovo opravdanje nije naišlo na suosjećanje korisnika Facebooka

Srpska javnost ostala je zgranuta reakcijom poznatog njihovog violinista Danila Anđelkovića. O čemu se zapravo radi, otkriva Kurir jer se nižu vrlo negativni komentari na račun uličnog glazbenika nakon što je na društvenim mrežama osvanula snimka na kojoj baš on šuta torbu dječaku koji prosi na ulici.

Dječak koji prosi i svira nalazio se preko puta Anđelkovića. Video pokazuje kako mu Anđelković točno u lice šutira torbu koja mu je služila za to da prolaznici u nju stave novac.

Violinist je objavio opravdanje u vezi svog čina

Na svom Facebooku objavio je taj isti video uz opis “Povodom videa koji kruži na kome violinist ‘šutira torbu dečku koji prosi’. jeste, nažalost, ja sam” i tako potvrdio da je snimka autentična. Međutim, njegovo opravdanje nije naišlo na suosjećanje korisnika Facebooka koji i dalje smatraju da nema opravdanja za violinistov postupak.

“Dakle, svirao sam tu možda pola sata kad je došao čovjek s dječakom. Biciklom su donijeli i iznijeli harmoniku i bubanj. To znači da planiraju svirati na istom mjestu gdje sam ja bio. To bih ignorirao iako je konotacija veoma gruba i drska. Dečko je odmah bicikl prislonio uz drvo na pola metra od moje opreme na sredini ulice, tako da djelomično zaklanja prolaz ljudima koji mi prilaze. Na to sam zamolio da preparkira bicikl malo drugačije na šta je dečko protestirao, i tek poslije nekoliko ponovljenih zahtijeva malo pomjerio. Potom sam se obratio njegovom ocu i objasnio da sam skoro došao i da bih svirao dva sata. Na to mi je odgovorio nešto kao da to ne dolazi u obzir i ‘Nemamo ništa s tobom, ti radi tvoje, mi ćemo naše’.

Već sam bio vrlo uznemiren, a posebno me je pogađalo to što praktično nemam nikakav način da njihovu nameru spriječim jer je s takvom vrstom ljudi jednostavno ne možete izaći na kraj. Nastavio sam svirati, a njih je jedno vrijeme zadržalo to što su vidjeli koliko ljudi mi prilazi i okuplja se slušajući. Konačno, otac je krenuo nekuda ostavljajući dečka, a dečko već kao ljut rekao mu je, ali glasno da i ja dobro čujem, kako će on sada sam svirati, i kao ne dolazi u obzir više da čekaju na mene. Uskoro je počeo udarati u bubanj i pjeva. Na to sam poslije nekoliko minuta prišao, šutnuo praznu torbu i uhvativši ga rukom za potiljak povukao malo u stranu. Kasnije se otac vratio i ‘izgrdio ga što je počeo sa sviranjem’, a mene što sam napao dijete. Dogovorili smo se da ću svirati još sat vremena, ali sam i prije završio jer sam bio potresen”, stoji u dijelu Anđelkovićevog opravdanja.

Kurir piše da je Anđelković inače završio muzičku akademiju, a novac zarađuje upravo sviranjem na ulici, što srpskih, što europskih gradova.

