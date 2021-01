[VIDEO] POKUŠALA UĆI U KAPITOL, ALI SU JU POLICAJCI POPRSKALI SUZAVCEM: ‘Ovo je revolucija’

Elizabeth iz savezne države Tennessee jedna je od onih koja je upala u Kapitol, zgradu u kojoj su smješteni američki Kongres i Senat. No, za razliku od mnogih svojih istomišljenika, Elizabeth nije uspjela ući u zgradu.

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se Elizabeth žali jer su ju policajci poprskali suzavcem prilikom pokušaja upada u Kapitol.

Elizabeth wasn’t happy with her treatment at the revolution. pic.twitter.com/zARPpvTOA8

— Michael Holmes (@holmescnn) January 7, 2021