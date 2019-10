[VIDEO] POBUNA NA LUKSUZNOM KRUZERU: Putnici pobijesnili hrvatskog kapetana; ‘Noćna mora, WC je procurio, ovo nije luksuz…’

‘Obećano nam je nevjerojatno putovanje, obilazak svih tih čarobnih mjesta, a pretvorilo se u odmor iz pakla’, kazala je jedna bijesna putnica nakon okončanog krstarenja Sjevernim morem na kruzeru Norwegian Spirit američke kompanije NCL

Na luksuznom kruzeru Norwegian Spirit američke kompanije Norwegian Cruise Line (NCL), koji krstari Sjevernim morem i na kojem krstarenje košta četrdesetak tisuća kuna (oko 5800 eura) izbila je pobuna putnika. Na meti više stotina putnika našao se kapetan Teo Radun, inače Splićanin, na kojeg su putnici svalili svoj bijes tvrdeći da su gadno prevareni i da im se dvotjedno krstarenje, najavljeno kao “obilazak mističnih fjrodova” i “avantura života”, pretvorilo u odmor iz pakla.

Daily Mail piše kako je Norwegian Spirit isplovio 27. rujna iz Souththamptona, a najavljeno je da će krstariti od Francuske preko Amsterdama i Islanda do Norveške. No, u Le Havre i Amsterdam brod uopće nije pristao zbog snažnog vjetra. Otkazano je i pristajanje u Reykyavik, a nakon što je kruzeru odbijeno i pristajanje u Greenock pored Glasgowa, kapetan je odlučio brod odvesti do putnicima nimalo atraktivnog Belfasta. U Norveškoj, gdje je bilo predviđeno razgledanje “čarobnih fjordova”, kruzer je pristao u gradić gdje nije bilo gotovo nikoga i sve je bilo zatvoreno uključujući restorane, a fjordove su mogli vidjeti samo izdaleka.

Ali, ni to nije sve. Putnici su se na društvenim mrežama požalili i na ustajalu hranu koja im je bila poslužena u restoranu na kruzeru, a došlo je i do kvara na brodskoj kanalizaciji zbog čega su zahodske školjke u kabinama bile začepljene.

No, vrhunac bijesa putnika izazvalo je priopćenje kompanije da im nakon svih ovih propusta neće vratiti puni iznos novca plaćenog za krstarenje. Umjesto toga ponudili su im vaučer za 25-postotni popust za sljedeće krstarenje na nekom od njihovih kruzera. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se mnoštvo putnika u velikom atriju broda dok okružuju kapetana broda i članove posade, svađajući se s njima, te viču: “Sramite se”; “Hoćemo natrag svoj novac” i “Iskrcajte na s broda”.

Jedan turist tvrdi da je posada isključila brodski internet kako bi spriječila objavu snimki na društevnim mrežama.

Putnica Deena Roland iz Tauntona u Engleskoj, kazala je za Daily Mail kako su zbog “izostanka odogovarajućeg objašnjenja kapetana i posade amalo izbili neredi na brodu”.

“Bila je to noćna mora od odmora. Mnogi zahodi u kabinama su procurili. To nije ono što sam zamišljala kao luksuzno krstarenje”, kazala je.

Amerikanka Debbie Fuller također se požalila na to što putnici nisu dobili gotovo nikakva objašnjenja zbog očitih propusta na krstarenju.

“Obećano nam je nevjerojatno putovanje, obilazak svih tih nevjerojatnih mjesta, a pretvorilo se u odmor iz pakla”, rekla je ova Amerikanka.

Kapetan Teo Radun na koncu je objavio službenu ispriku putnicima zbog nepredviđenih okolnosti koje su izazvale promjene u planu krstarenja.