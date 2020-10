[VIDEO] PANIKA ZBOG LOCKDOWNA; Kolone na izlazu iz Pariza i oko njega dosezale su čak 700 kilometara! Ovakve scene još nisu viđene

Samo nekoliko sati prije nego što je u Francuskoj na snagu stupio novi nacionalni “lockdown”, promet oko Pariza dostigao je rekordnu razinu. Kolone i gužve oko Pariza su se rastezale na kumulativnih 700 kilometara u regiji Ile-de-France rano u četvrtak navečer, izvijestili su lokalni mediji, prenosi BBC.

Mjere zaključavanja stupile su na snagu u petak u ponoć (23:00 GMT) kako bi se suzbilo širenje infekcija koronavirusom. Ljudima je naređeno da ostanu kod kuće, osim u slučaju bitnih poslova ili medicinskih razloga.

Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da “zemlji prijeti drugi val pandemije koji će zasigurno biti puno snažniji od prvog”. Dnevni broj novozaraženih u Francuskoj je na najvišim razinama od travnja, a u četvrtak su detektirali 47.637 novih slučajeva covida-19 i imali su 250 preminulih.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

