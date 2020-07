[VIDEO] OVO JOŠ NISTE NISTE VIDJELI: Orao zgrabio morskog psa iz oceana i s njim letio, kupači u šoku

Ptica, za koju se pretpostavlja da je neka vrsta orla, letjela je i kružila zrakom s ogromnom ribom u kandžama

Posjetitelji plaže Myrtle Beach u Južnoj Karolini ostali su zatečeni prizorom koji su vidjeli – divovska ptica “zagrabila” je kandžama u more i podigla morskog psa. Štoviše, ptica, za koju se pretpostavlja da je neka vrsta orla, letjela je i kružila zrakom s ogromnom ribom u kandžama.

Kako javlja Daily Mail, snimka tog neobičnog prizora nastala je 22. lipnja i odmah postala hit na društvenim mrežama. Snimku je snimila Ashley White koja se nalazila na 17. katu hotela u kojem je odsjela na ljetovanju. Na snimci se vidi da se morski pas pokušava osloboditi dok ptica visoko s njim leti. Osim toga čuju se i komentari poput: “Koja je to ptica?”.

Tracking Sharks stranica je podijelila video na Twitteru što je pokrenulo raspravu među korisnicima koji su se pitali koja to ptica može u kandžama držati morskog psa i još letjeti s njim. Uglavnom su se svi složili da je riječ o nekoj vrsti orla. Ljudi na Twitteru odmah su bili sigurni da je u pitanju morski pas, no neki od njih misle da to nije morski pas nego tuna ili jako mala vrsta morskog psa.

Kako god bilo, takav prizor se ne viđa često.