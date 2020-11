[VIDEO] OVAKO JE SINOĆ IZGLEDAO BEČ: Procurila snimka predaje navodnih napadača, kruže i uznemirujuće snimke napada

Već za vrijeme terorističkog napada u Beču na društvenim mrežama su se pojavile snimke napada, ali i atmosfere s ulica te policijske akcije, koja je na kraju rezultirala uhićenjem većine napadača

Austrijska metropola sinoć je postala poprištem krvoprolića u kojem je ustrijeljeno troje ljudi, a najmanje 15 ih je ranjeno. Policija je ubila i jednog napadača. Austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer je na konferenciji za medije potvrdio kako je napad izvelo više ljudi, a najmanje jedan je u bijegu. Policija je ostale uhitila.

TEROR U BEČU: Troje ljudi je ubijeno u napadima u centru Beča, terorist je bio simpatizer ISIS-a; ‘Napad je imao islamistički motiv’

Na šest lokacija u blizini bečke sinagoge u ponedjeljak oko 20 sati počeo je simultani napad vatrenim oružjem. Policija je nakon toga zatvorila uži centar grada te izdala zapovijedi građanima da ne izlaze iz svojih domova.

Društvenim mrežama su se i za vrijeme napada počele širiti snimke napada, a generalni direktor za javnu sigurnost Franz Ruf jutros je potvrdio kako ih policija analizira. “Pretražena je kuća napadača. Pronađeno je i ustupljeno nam blizu 20.000 videozapisa, a mi smo već pretražili 20% ovog sadržaja”, istaknuo je Ruf.

Na jednoj od snimki nalazi se i navodna predaja napadača policiji. No, autentičnost ove snimke nije potvrđena:

Ostale snimke pokazuju dijelove napada u Beču:

What happaned last night in #vienna is henious act of terrorism. The europe must deport all its muslims back to arab before its too late.. In Austria #IslamicTerrorAttack 7 dead & 15 injured. #ViennaAttack @EmmanuelMacron @JeanCASTEX please form a committee and start deporting pic.twitter.com/R8pBUJcLha — UP se ho kya? (@UPSehoKya) November 3, 2020

Deeply saddened by the horrific #Terror attack in Austria’s Vienna. This attack evokes chilling memories of the dastardly #MumbaiTerrorAttack. My prayers are with the victims and their families.#ViennaTerrorAttack pic.twitter.com/bvAEktWVha — MAYANK CHAUDHARY (@IamMayank_) November 3, 2020

#Viyana’da düzenlenen terör saldırısında Türkler Mikail Özen ve bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin de bölgedeydi. ▪️Özen ve Gültekin, saldırganlarla karşı karşıya kaldıktan hemen sonra çevredeki bir karakola giderek durumu polise bildirdi.pic.twitter.com/z280pRLILf — EHA MEDYA (@eha_medya) November 2, 2020