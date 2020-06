[VIDEO] HRVATICA U NY: ‘I noćas idem na prosvjed jer ovo nije izolirani slučaj, pogledajte što je policija napravila prosvjednicima’

Nikolina Čubrić je Hrvatica iz Pirovca koja već 14 godina živi u New Yorku te i sama odlazi na prosvjede zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda koji su se u proteklih nekoliko dana pretvorili u ‘festival’ nasilja

Već šestu noć zaredom nezapamćeno nasilje odvija se na ulicama američkih gradova u prosvjedima zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda. Policijski sat je uveden u više od 40 gradova, a u većini saveznih država policijskim snagama se pridružila i Nacionalna garda. Sukobi prosvjednika i snaga reda doveli su do još jedne žrtve, a mnogi ulične borbe opisuju kao ratno stanje.

Nikolina Čubrić je Hrvatica iz Pirovca koja već 14 godina živi u New Yorku. Za RTL je opisala svoja iskustva i atmosferu koja vlada diljem SAD-a.

“U New Yorku kao i u ostatku Amerike tenzije su jako visoke već šesti dan, u New Yorku se ovog vikenda dogodila eskalacija sukoba između prosvjednika i policije. Dodatne tenzije u New Yorku izazvala je snimka policijskog kombija kojim je policija pokušala razbiti koridor prosvjednika”, rekla je Čubrić.

Osjeća se sigurno

Dodala je da se osjeća sigurno, jer njezin kvart nije zahvaćen nasilnim prosvjedima. No, dodala je kako su prosvjedi uz nerede prouzročili i porast drugih vrsta kriminala.

“No ovog vikenda je bilo puno slučajeva pljačke poslovnih prostora te nekoliko slučajeva pljačke stanova u prostorima gdje se događaju prosvjedi i zapravo je jako neobična situacija jer se New York još uvijek nije počeo otvarati zbog koronavirusa i jako puno ljudi, iako ogorčeno zbog smrti Georga Floyda, se boji izaći na cestu ne samo zbog nasilja već i zbog koronavirusa”, rekla je.

Floydova smrt nije izoliran slučaj

I ona će, kao i ovih dana, otići prosvjedovati, jer, tvrdi, smrt Georgea Floyda nije izoliran slučaj.

“I večeras se priključujem prosvjedima jer smrt Georga Floyda nije izolirani slučaj. Amerika je jedna zemlja u kojoj je rasizam duboko usađen i u kojima se policijska brutalnost prema manjinama događa prečesto. Ako se itko na prosvjedima ne osjeća sigurnim, onda može znati kako se Afroamerikanci osjećaju svaki dan u Americi”, poručila je Čubrić.

