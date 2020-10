[VIDEO] MLADIĆ TRI SATA VISIO S TRUMPOVOG TORNJA: S nožem u rukama htio razgovarati s Trumpom, inače je član moćnog pokreta

Muškarac u dvadesetim godinama svog života u nedjelju navečer spustio se užetom s Trump Towera u Chicagu tražeći razgovor s predsjednikom. Zaprijetio je da će prerezati uže, ako ga Donald Trump ne primi. Mladić se predstavio kao član pokreta “Black Lives Matter” te je s nebodera visio više od tri sata, pritom držeći nož u ruci. Na kraju su ga zgrabili policajci koji su razbili prozor i uvukli ga kroz ventilacijski otvor, javlja The Sun.

"Hello everyone. I am a member of black lives matter, and I want to talk with Mr. Trump before the election. I don't want to die. if someone will try to pull this rope, I will jump and die."

“Zdravo svima. Član sam pokreta Black Lives Matter i želim razgovarati s gospodinom Trumpom prije izbora. Ne želim umrijeti. Ako netko pokuša potegnuti ovo uže, skočit ću. Ako Trump nešto obeća, trebao bi to učiniti prije izbora. Ovdje sam u Chicagu, jednom od najliberalnijih gradova u svijetu i stvarno poštujem ljude koji ovdje žive”, rekao je muškarac koji je na društvenim mrežama identificiran kao Eddil Eliev.

VIDEO 3 — Man seen dangling from a rope outside the 16th floor of Trump Tower in downtown Chicago.

According to Chicago Scanner the man was threatening to cut the rope or jump

The man is refusing to move until he could speak to President Donald Trump. #TrumpTower #Chicago pic.twitter.com/l91cprnFn4

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2020