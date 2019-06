[VIDEO] KRUZER UDARIO U TURISTIČKU BRODICU U VENECIJI: Ljudi padali u more i bježali po doku, ima ozlijeđenih

U Veneciji je došlo do sudara kruzera i usidrene turističke brodice

Kruzer je “MSC Opera” posijao je danas paniku u trenutku dok se sidrio u Veneciji udario u usidrenu turističku brodicu, prenose u nedjelju talijanski mediji. Do nesreće je došlo u trenutku dok je kruzer ulazio u terminal San Basilio u tom popularnom turističkom odredištu, prema listu La Repubblica. Dramatične snimke sudara pokazuju da su neki ljudi pali u more u trenutku dok je manji brod bio pogođen. Sirene kruzera “Msc Opera” čule su se dok su ljudi bježali po doku. Gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro potvrdio je na Twitteru da je kruzer udario u dok.

Corriere della Sera navodi da su četiri putnika s manjeg broda pretrpjela lakše ozljede. Jedan je čovjek navodno ozlijeđen na kruzeru, a četvero ljudi na manjem brodu na kojemu se nalazilo 130 putnika, piše RAI.

Kvar motora i otkazivanje komandi

Do nesreće je došlo u kanalu Giudecca u središtu Venecije gdje dugo traje rasprava o dozvoli pristupa zakrčenim vodnim putevima grada za kruzere. Kritičari pozivaju na potpunu zabranu uplovljavanja kruzera. Dvije teglenice su oko 8.30 sati vukle kruzer prema terminalu San Basilio u kanalu Giudecca, a čini se da je do nesreće došlo nakon kvara motora i otkazivanja komandi te pucanja kabela kojima su vukli brod. Prema tvrdnji šefa tvrtke koja upravlja teglenicama, Davida Calderana, kruzeru je zablokirao motor, pa su teglenice pokušale zaustaviti kruzer. Međutim, nakon sudara s brodom kabeli su popucali., piše La Repubblica.

“Došlo je do kvara na motorima, što je odmah prijavljeno kapetanu broda. Motori su odmah ugašeni, no potisak je bio prejak pa se brod nastavio nekotrolirano kretati prema turističkom brodu udarivši potom u njega i u dok”, pojasnio je talijanskim medijima Davide Calderan, voditelj ureda za remorkere koji su brod dovukli do veza. “Dva su remorkera brod pokušala usporiti pri uplovljavanju, no jedna od sajli koja ih povezuje pod pritiskom je popustila”, pojasnio je Calderan.