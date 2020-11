[VIDEO] AMERIKA SLAVI: Nakon objave da je Biden novi predsjednik, ljudi istrčali na ulice

Nakon objave da je Joe Biden novi predsjednik Sjedinjenih Država, brojni Amerikanci su izašli na ulice. Slavlje tako traje u Washingtonu, New Yorku i brojnim drugim dijelovima SAD-a.

Nakon što su došli glasovi iz Pennsylvanije, američki mediji objavili su projekciju kako Biden ima dovoljan broj elektorskih glasova te kako će postati novi predsjednik SAD-a.

Sve vijesti o američkim izborima iz minute u minutu pratite OVDJE, a u nastavku pogledajte kako izgleda slavlje na ulicama SAD-a.

BREAKING – People are running out into the street celebrating in New York City, screaming, honking horns, and drumming on pots.pic.twitter.com/AoeYfH9I4D

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 7, 2020