VETERANI IZ MAKEDONIJE: Srbija uoči izbora u BiH veleposlanstvo u Sarajevu napunila obavještajcima

Bošnjački mediji tvrde kako je uoči izbora u BiH veleposlanstvo Srbije popunjeno obavještajnim agentima i zapovjednicima elitnih policijskih postrojbi

Srbija je na diplomatsku dužnost u veleposlanstvu u Bosni i Hercegovini potkraj rujna poslala bivšeg obavještajca koji je osumnjičen da je organizirao napad na sadašnjeg makedonskog premijera Zorana Zaeva u vrijeme dok je bio čelnik oporbe, objavio je u četvrtak sarajevski portal Žurnal blizak sigurnosnim agencijama u BiH.

Pozivajući se na te službe Žurnal navodi kako je Goran Živaljević, bivši zamjenik ravnatelja obavještajne službe Srbije (BIA), postavljen na dužnost savjetnika u srbijanskom veleposlanstvu Sarajevu a on je navodno tek jedan od najmanje deset operativaca BIA-e poslanih u BiH uoči izbora zakazanih za 7. listopada.

Makedonska veza

Za novog veleposlanika Srbije u BiH ranije je imenovan Aleksandar Đorđević, bivši ravnatelj BIA-e koji je tu dužnost obnašao u vrijeme sukoba u Makedoniji između pristaša tada vladajućeg VMRO i socijalista Zorana Zaeva.

U travnju 2017. pristaše VMRO u zgradi makedonskog parlamenta u Skoplju fizički su napali i ozlijedili Zaeva a u vrijeme tog napada u zgradi je bio i Živaljević. On je i potvrdio kako je bio u Sobranju u vrijeme sukoba no pravdao se pojašnjenjem kako je to učinio po službenoj dužnosti odnosno kako bi provjerio ima li među onima koji su izazvali izgrede državljana Srbije.

Makedonska protuobavještajna služba UMK Živaljevića je pratila i snimila telefonske razgovore koje je obavljao te ga je okvalificirala kao osobu koja je aktivno radila na promoviranju proruske politike i nastojanjima da se spriječi ulazak Makedonije u NATO. Nakon što je izbio skandal Živaljević je iz veleposlanstva Srbije u Skoplju vraćen u Beograd a sada je dobio angažman u Sarajevu.

Uz Živaljevića i njegovog bivšeg ravnatelja Đorđevića srbijanska diplomatska misija u BiH pojačana je Goranom Dragovićem koji je na dužnosti policijskog časnika za vezu. Dragović je do srpnja ove godine bio zapovjednik žandarmerije, elitnih policijskih snaga Srbije.

Žurnal tvrdi kako je u proteklim danima u BiH ušlo još najmanje sedam srbijanskih obavještajaca koji su se rasporedili u većim gradovima na teritoriju Republike Srpske s izravnom zadaćom da nadziru tijek predstojećih izbora.