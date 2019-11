VERA VEĆ GODINAMA ŽIVI PAKAO ZBOG SUSJEDA KOJI JE SMATRAJU VJEŠTICOM: ‘Tukli su me na tržnici, ubili su mi pse i prijete da će me nabiti na ražanj’

Verina kuća je demolirana, susjedi su sjekirom razvalili njena vrata, a jelke koje su se nalazile ispred kuće su iščupane

Vera Nikolić (67), bivša radnica srpske “Zastave”, proživljava noćnu moru koja traje godinama, a nitko joj, pa čak ni nadležne institucije, ne žele pomoći. Ova sirota žena ne smije se vratiti u svoju kuću u Kragujevcu čak niti nakon 12 prijava, 20 napada koje je doživjela, dvije prekršajne presude i prebijanja koje je doživjela, piše Kurir.

U čemu je problem? Njeni susjedi ju smatraju vješticom. Da, dobro ste pročitali, u 21. stoljeću ovu ženu smatraju vješticom. Dio svoje nesretne priče Vera je ispričala Kuriru, ali u tiskanom izdanju pa je ovo samo dio njene priče.

Tukli ju, ubili joj pse, kamenovali joj kuću…

Inače, njena kuća je demolirana, susjedi su sjekirom razvalili njena vrata, a jelke koje su se nalazile ispred kuće su iščupane. Tortura koju proživljava traje od 2013. godine, a sve je počelo sudskim sporom njenog oca.

“Sve je počelo kad je bivši susjed zbog imovinskog spora s mojim ocem uvjerio druge susjede s kojima me dijeli ograda da sam vještica i vračara. Onda su umislili da pokušavam da im ‘omađijam’ zeta. I od tada sam imala dvadesetak napada. Kamenovali su mi kuću dok sam bila u njoj, poslije su je uništili skroz. Krenulo je s pozivima, koje imam snimljene, a poslije je bio napad za napadom. Oboljela sam, tukli su me na tržnici, ubili su mi pse. Nema me tko zaštititi. Pa ja da sam vještica i vračara, valjda bih vračala za nekog znanstvenika, ovaj čovjek jedva hoda”, ispričala je Vera Kuriru dok je pokušavala u par rečenica objasniti koliko je sistem zakazao i koliko je daleko to sve otišlo.

Jezive prijetnje

Novinari su preslušali snimke poziva koje im je 67-godišnjakinja ustupila, a ona tvrdi da pozive upućuje B.R. iz sela Čumić, čiji je zet D.M. i počeo tračeve o Veri kao vještici. Pozivi su puni jezivih prijetnji poput one “da će ju nabiti na ražanj” i da će njene unuke ubiti, srušiti kuću i kamenovati je.

