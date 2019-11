VENECIJA PREPLAVLJENA VODOM, ALI I TURISTIMA: Više ih je nego se očekivalo, nose vrećice na glavi i ‘uživo’ gledaju prirodnu katastrofu

‘Svi žele vidjeti kako ovo izgleda, ali to je opasno, riječ je o prirodnoj katastrofi’

Vjerojatno ne postoji osoba na svijetu koja ne zna da je Venecija kompletno poplavljena i da turistički biser, poznat po kanalima, gondolama i maskembalu, polako tone u more. U nedjelju je grad pretrpio još jednu veliku plimu pa je visina mora dosegnula 150 centimetara, a upravo je prošli tjedan bio najgori za ovaj talijanski grad u posljednjih 150 godina, otkada se plima mjeri.

Jedna od glavnih aktrakcija u Veneciji, Trg svetog Marka potpuno je ispunjen vodom, a stotine volontera pomaže građanima da se suoče s ovom opasnom i izvanrednom situacijom. Novinarska ekipa RTL-a našla se na licu mjesta kako bi provjerili što se događa u Veneciji, a jedno od saznanja odnosi se na turiste. Naime, njih ne sprječavaju poplave jer ih u gradu boravi više nego je očekivano i svi s uzbuđenjem gledaju katastrofu.

NAJGORE POPLAVE U VENECIJI U VIŠE OD POLA STOLJEĆA: Sol koju donose visoke plime prijeti i bazilici sv. Marka, prijeti urušavanje svoda

Turisti s vrećicama na glavama

RTL-ova reporterka izvijestila je da je izmjerena visina mora bila na metar i pol te da se strahovalo da će biti više, čak 160 centimetara. Kazala je da policija i nadležne službe cijeli dan patroliraju Venecijom i napominju da će se voda povlačiti, no ipak slijedi nova opasnost. Očekuje se da će idućih dana doći nova navala vode i to u dva navrata pa se svi nadaju da to neće biti kao u noći s utorka na srijedu kada je Veneciju potopilo 177 centimetara vode.

“Turista ima više od očekivanog. Svi žele vidjeti kako ovo izgleda, ali to je opasno, riječ je o prirodnoj katastrofi. Svi nose vrećice kako bi mogli hodati po poplavljenih dijelova, što odgovara trgovcima koji ih prodaju. Što se ugostiteljskih objekata i trgovina tiče, ništa ne radi, sve je zatvoreno. Ali, osjeća se zajedništvo stanovnika, jedni drugima uskaču u nevolji pa u ovoj tragediji oni su ostali zajedno i vjeruju da će se sve dobro završiti. Stanovnici su redom izrazili zabrinutost zbog situacije, kao i da su navikli na poplave. Ipak, nadaju se da će problemi uskoro biti sanirani te da se ubuduće počne više raditi na prevenciji”, izvijestila je novinarka RTL-a.

ZBOG NEVJEROJATNE POPLAVE PROGLAŠAVAJU IZVANREDNO STANJE: ‘Katastrofa koja je pogodila Veneciju udarac je srcu naše zemlje’