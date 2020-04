VELIKO ISTRAŽIVANJE: 35.000 ispitanika otkriva zašto je oglašavanje i dalje jako važno

‘Ne, nemojte se prestati oglašavati, ali radite to na drugačiji način’, glavna je poruka ovog istraživanja

Treba li se prestati oglašavati zbog pandemije uzrokovane koronavirusom? Upravo to pitanje postavila je Kantar Media, jedna od najvećih istraživačkih kuća na svijetu, na uzorku od 35 000 globalnih potrošača.

“Ne, nemojte se prestati oglašavati, ali – radite to na drugačiji način. Više nego ikad važno nam je vidjeti i čuti koje su vaše vrijednosti i što one znače za nas. Važno nam je kako nam se obraćate i kojim kanalima to činite“, stoji u glavnoj poruci Kantarova istraživanja provedenog na čak 35 tisuća potrošača.

Što potrošači točno poručuju svojim omiljenim brendovima?

Samo 8% potrošača smatra kako brendovi trebaju prestati s oglašavanjem

Njih 78% smatra kako im brendovi trebaju pomoći u svakodnevnim izazovima

50% je uvjerenja da brendovi trebaju prilagoditi komunikaciju aktualnom trenutku

80% želi vidjeti da njihov omiljeni brend pomaže svojim zaposlenicima i ima društveno korisnu ulogu u novonastaloj situaciji

Svega 30% potrošača želi vidjeti da njihovi brendovi „guraju“ dnevne akcije i promocije

Vrlo je važno da sve poruke dođu do korisnika, ali i potencijalnih korisnika na najefikasniji način. I inače, a sada pogotovo, TV oglašavanje u kombinaciji s digitalnim idealan je alat za prenošenje željenih poruka.

Konzumacija medija

U trenucima neizvjesnosti i izolacije konzumacija medija dramatično raste. Takav trend bilježe sva tržišta – od onih najrazvijenijih preko najpogođenijih pa sve do našeg domaćeg.

Kvalitetno komuniciranje i prilagođavanje krizi

Studije pokazuju da su brendovima koji na jednu godinu prepolove svoje oglašivačke budžete potrebne barem tri godine da povrate izgubljene prodajne volumene. Uz kvalitetno komuniciranje i prilagođavanje novonastaloj situaciji mnogi su brendovi otkrili kako se to radi, pokazali su svoju kreativnost i iskoristili ekspanziju konzumacije medija. Ovo su neki primjeri: