VELIKI UDARAC THERESI MAY: Njezini saveznici iz Sjeverne Irske glasat će protiv sporazuma o Brexitu

May bi u nedjelju u Bruxellesu s drugih 27 europskih čelnika trebala podržati taj dogovor, kao i deklaraciju koja ga prati

Sjevernoirska stranka na koju se oslanja vlada britanske premijerke Therese May u subotu je najavila da će glasovati protiv njezinog sporazuma o brexitu.

‘Glasat ćemo protiv’

Obećanje da će glasovati protiv dala je čelnica stranke Arlene Foster na kraju godišnjeg skupa svoje Demokratske unionističke stranke na kojem su njezini članovi priredili velike ovacije Borisu Johnsonu, ključnom rivalu britanske premijerke Therese May koji je predložio početak priprema za izlazak iz Europske unije bez dogovora.

“Glasovat ćemo protiv ako dođe do parlamenta”, rekla je Foster za irsku televiziju RTE, a to je njezin najizravniji komentar na tu temu dosad.

Komplikacija situacije

May bi u nedjelju u Bruxellesu s drugih 27 europskih čelnika trebala podržati taj dogovor, kao i deklaraciju koja ga prati. No najnovije izjave Foster dodatno kompliciraju situaciju u kojoj se nalazi May jer za potvrdu u britanskom parlamentu već treba promijeniti mišljenje desecima parlamentaraca.

Iako deset zastupnika DUP-a podržava manjinsku vladu premijerke, Foster je rekla da neće glasati isto kao i vlada i najavila da će poništiti sporazum ako se dogovor nekako postigne.

Prijetnja statusu Sjeverne Irske

Njezina stranka strahuje da bi dogovor o sigurnosnom mehanizmu, takozvanom “backstop” rješenju o granici dviju Irski moglo dovesti do bliskijih odnosa Sjeverne Irske s EU-om nego s ostatkom Ujedinjenog Kraljevstva ako se ne uspije postići nikakav drugi dogovor o izbjegavanju tvrde granice.

Probritanski DUP smatra kako bi to moglo zaprijetiti samom statusu Sjeverne Irske u UK-u.

Uklanjanje irskog protokola

Takvo rješenje će “Sjevernu Irsku staviti pod europske zakone bez prava glasa u Belfastu i Londonu i stvoriti trgovinsku barijeru na Irskom moru”, rekao je na skupu DUP-a zamjenik predsjednice stranke Nigel Dodds.

Foster ističe da May treba iz pravno obvezujućeg sporazuma ukloniti irski protokol kako bi ponovno dobila podršku DUP-a, za što je Bruxelles više puta rekao da neće tolerirati.

Foster predlaže da to pitanje bude dio neobvezujuće političke deklaracije.

Radije bi Jeremyja Corbyna

Ako britanski parlament ne usvoji dogovor koji je postigla May, to će ponovno pokrenuti pregovore, a ne dovesti do novih izbora ili referenduma.

Foster je ranije u subotu za novine The Times natuknula da bi vlada koju bi vodio Jeremy Corbyn, čelnik laburista, dugogodišnjih saveznika Sinn Feina, rivala njezine stranke, mogla biti bolja za dogovor od sadašnje premijerke.

Iako vlada s Corbynom na čelu “nije ugodan scenarij”, sporazum May o brexitu je “stvarna prijetnja”, zaključila je.